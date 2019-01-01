Как избавиться от похмелья: исчерпывающее руководство

Начнём с печальной истины: единственный работающий способ избежать похмелья — не напиваться. Но мы понимаем, что уже поздно. Поэтому сначала экстренная помощь для борьбы с похмельем, а потом — советы на будущее.

Как избавиться от похмелья

Похмелье — это, по сути, отравление. Травимся мы продуктами распада этанола, и эти продукты уже находятся у нас в крови, поэтому лихорадит весь организм, а не только желудок. К сожалению, чтобы вывести ацетальдегид (основной яд, оставшийся после бурного вечера) нужно время. Нет средств, которые снимут похмелье ”как рукой”, но мы можем облегчить симптомы.

Восстановите баланс жидкости

У этанола есть мочегонный эффект, то есть он выводит жидкость из организма. Без воды тело медленнее избавляется от продуктов распада этанола, то есть похмелье длится дольше. При любом отравлении надо много пить мелкими глотками, при похмелье надо делать так же.

Мы понимаем, что это трудно, но надо постараться, после второй чашки чая дело пойдёт лучше. Пить лучше всего растворы для регидратации (из аптеки, например) или минеральную воду. Но если они не лезут, начните со сладкого чая или томатного сока или даже рассола. А вот кофе не поможет.

Попробуйте чай с мёдом

Нет стопроцентных доказательств того, что мёд поможетHangover treatment , но с этими средствами от похмелья всегда так: никогда не знаешь, от чего станет легче. Если нет аллергии, мёд — неплохое натуральное средство с массой полезных свойств.

Пейте сорбенты

Кишечные сорбенты надо было пить, конечно, до похмелья, но выводить из организма яды надо всеми доступными способами. Лучше отдавать предпочтение не старому доброму углю, а современным средствам, потому что проглотить 10–20 таблеток угля с похмелья — сомнительное счастье.

Пейте фруктовые соки и бульоны