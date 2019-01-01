Как избавиться от похмелья: исчерпывающее руководство

Как вернуться к жизни и что делать, чтобы похмелье не повторилось.
Начнём с печальной истины: единственный работающий способ избежать похмелья — не напиваться. Но мы понимаем, что уже поздно. Поэтому сначала экстренная помощь для борьбы с похмельем, а потом — советы на будущее.
Как избавиться от похмелья
Похмелье — это, по сути, отравление. Травимся мы продуктами распада этанола, и эти продукты уже находятся у нас в крови, поэтому лихорадит весь организм, а не только желудок. К сожалению, чтобы вывести ацетальдегид (основной яд, оставшийся после бурного вечера) нужно время. Нет средств, которые снимут похмелье ”как рукой”, но мы можем облегчить симптомы.
Восстановите баланс жидкости
У этанола есть мочегонный эффект, то есть он выводит жидкость из организма. Без воды тело медленнее избавляется от продуктов распада этанола, то есть похмелье длится дольше. При любом отравлении надо много пить мелкими глотками, при похмелье надо делать так же.
Мы понимаем, что это трудно, но надо постараться, после второй чашки чая дело пойдёт лучше. Пить лучше всего растворы для регидратации (из аптеки, например) или минеральную воду. Но если они не лезут, начните со сладкого чая или томатного сока или даже рассола. А вот кофе не поможет.
Попробуйте чай с мёдом
Нет стопроцентных доказательств того, что мёд поможетHangover treatment , но с этими средствами от похмелья всегда так: никогда не знаешь, от чего станет легче. Если нет аллергии, мёд — неплохое натуральное средство с массой полезных свойств.
Пейте сорбенты
Кишечные сорбенты надо было пить, конечно, до похмелья, но выводить из организма яды надо всеми доступными способами. Лучше отдавать предпочтение не старому доброму углю, а современным средствам, потому что проглотить 10–20 таблеток угля с похмелья — сомнительное счастье.
Пейте фруктовые соки и бульоны
Это не универсальное лечение, но такое жидкое питание помогает облегчить неприятные симптомы, а фруктоза из сока даёт энергию.
Выпейте специальный напиток
Если рядом есть человек, который может помочь, вручите ему этот рецепт и попросите приготовить. Когда трясёт, не до того, чтобы смешивать соки со специями. Зато напиток, поднесённый заботливыми руками, быстро поставит на ноги.
Не похмеляйтесь
Новая доза алкоголя — это дополнительная нагрузка. В организме и так полно продуктов распада алкоголя, пиво или другие напитки только добавят сложностей.
Когда подействует алкоголь, вам покажется, что стало легче. Но алкоголь ”на старые дрожжи” быстро перерабатывается, потому что печень уже выделила множество ферментов для расщепления прошлой порции. Так что отравление станет сильнее.
Спите
Обычное похмелье проходит за 24 часа. Их надо просто пережить. Удобнее всего это делать во сне.
Примите обезболивающее
Если голова раскалывается так, что не получается даже спать, выпейте обезболивающееHangover cures . Да, парацетамол и ибупрофен плохо влияют на желудок и печень, которым и так плохо. Но что поделать, иногда приходится делать сложный выбор. Но используйте только те лекарства, которые уже пробовали когда-то: вы должны быть уверены, что у вас с ними нормальные отношения.
Прогуляйтесь
Хотя бы по дому. Движение помогает отвлечься, а на свежем воздухе легче выводить из крови продукты распада с дыханием.
Что делать, когда с похмелья очень плохо
Алкогольное отравление может привести не только к мучительному утру. Иногда оно провоцирует более серьёзные состояния, вплоть до инсульта или инфаркта. Поэтому обращайтесь за неотложной помощью, если вы заметилиHangovers :
- Сильную головную боль.
- Боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку.
- Частое сердцебиение.
- Бледность вплоть до синевы.
- Понижение температуры тела.
- Рвоту, которая не останавливается и не даёт пить (всё сразу выходит обратно).
- Спутанность сознания (трудно отвечать на вопросы, непонятно, где вы находитесь).