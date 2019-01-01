Как быстро протрезветь

Для начала плохие новости. Опьянение приходит, когда алкоголь уже в крови, а вытащить его оттуда мы никак не можем. Этанол перерабатывается ферментами со строго определённой скоростью, на которую мы не влияем, поэтому технически быстро протрезветь невозможно. Но можно прийти в себя и сосредоточиться, чтобы вызвать такси, добраться до кровати или хотя бы удержаться от глупостей, пишет Лайфхакер.

Перестаньте пить алкоголь

При перегрузке алкоголем добавлять себе ещё — худшая идея. Останавливаем пьянку и не ищем, чем бы таким запить, чтобы отпустило.

Начинайте пить чай



Пить придётся много, очень много. Чем больше мы пьём, тем больше выделяем, а выделять нужно, чтобы вывести продукты распада алкоголя, избавиться от тошноты и обезвоживания. Поэтому надо входить в режим ”пью и писаю”.

Разрешается употреблять воду (только не газированную!), сок, компот, чай. Но в подпитии сложно заставить себя глотать просто воду или даже сок, а вот сладкий чай, как правило, заходит легче. Впрочем, если чай вы не любите, но способны пить воду, делайте так, как вам удобно.

А вот любимый крепкий кофе работает хуже. Кофеин сужает сосуды, помогает стать активнее, но в итоге он не способствует дезинтоксикации, то есть не устраняет опьянение. Хуже того: временная мобилизация после кофе может создать ложное впечатление, что всё в порядке и вы в норме, а это ведёт к самым удивительным и не всегда приятным открытиям.

В чае тоже есть кофеин, но его там меньше, так что слегка взбодриться получится, а вот обмануть свои ощущения — уже нет.

Принимайте сорбент