Как быстро привести квартиру в порядок после новогодних праздников

Оптимальное решение для занятых и ленивых домовладельцев

Профессиональные клининговые услуги — это ключ к решению проблемы. Вы сэкономите свои силы и время для гораздо более приятных занятий. Согласитесь, после новогодних праздников так не хочется приниматься за неотложные насущные дела. Обращайтесь в профессиональные клининговые компании, которые быстро и качественно выполнят за вас всю самую сложную работу и приведут ваше жильё в порядок после новогодних праздников. Ну а если вы всё же решили навести порядок своими силами, следуйте нашим рекомендациям и уборка не превратится в утомительное и длительное занятие, пишет fashion-int.ru.

Убираем в гостиной

Сложите в крупный мусорный пакет всё ненужное: смятую подарочную упаковку, огарки свечей, пустые бутылки, разбитые тарелки и бокалы, одноразовые новогодние украшения: бумажные гирлянды, серпантин, конфетти, вырезанные своими руками снежинки и пр. Расставьте по местам предметы интерьера.

Скатерть и сервировочные салфетки загрузите в стиральную машину. Если на ткани имеются трудновыводимые пятна, их рекомендуется предварительно обработать. Помните, что:

от жирных пятен можно легко избавиться, если тщательно затереть испачканное место мелкой пищевой солью;

пятна от красного вина и фруктовых соков можно вывести с помощью столового уксуса, растворённого в воде в соотношении 1:10;

пятна от чая и кофе рекомендуется обильно присыпать пищевой содой и оставить на несколько часов.