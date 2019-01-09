09.01.2019, 17:30

Как быстро привести квартиру в порядок после новогодних праздников


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Как быстро привести квартиру в порядок после новогодних праздников
Pexels.com

Подготовка к встрече Нового года отнимает немало времени и сил. Потом Рождество и Старый Новый год. Празднику и гостям нет конца. Однако после праздничного застолья хлопот у хозяйки не убавляется. Навести порядок в доме – задача непростая. Мы расскажем, как сделать уборку быстро и качественно.

Оптимальное решение для занятых и ленивых домовладельцев

Профессиональные клининговые услуги — это ключ к решению проблемы. Вы сэкономите свои силы и время для гораздо более приятных занятий. Согласитесь, после новогодних праздников так не хочется приниматься за неотложные насущные дела. Обращайтесь в профессиональные клининговые компании, которые быстро и качественно выполнят за вас всю самую сложную работу и приведут ваше жильё в порядок после новогодних праздников. Ну а если вы всё же решили навести порядок своими силами, следуйте нашим рекомендациям и уборка не превратится в утомительное и длительное занятие, пишет fashion-int.ru.

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Убираем в гостиной

Сложите в крупный мусорный пакет всё ненужное: смятую подарочную упаковку, огарки свечей, пустые бутылки, разбитые тарелки и бокалы, одноразовые новогодние украшения: бумажные гирлянды, серпантин, конфетти, вырезанные своими руками снежинки и пр. Расставьте по местам предметы интерьера.

Скатерть и сервировочные салфетки загрузите в стиральную машину. Если на ткани имеются трудновыводимые пятна, их рекомендуется предварительно обработать. Помните, что:

от жирных пятен можно легко избавиться, если тщательно затереть испачканное место мелкой пищевой солью;
пятна от красного вина и фруктовых соков можно вывести с помощью столового уксуса, растворённого в воде в соотношении 1:10;
пятна от чая и кофе рекомендуется обильно присыпать пищевой содой и оставить на несколько часов.

В процессе уборки соблюдайте основное правило: двигаться нужно сверху вниз, в направлении к двери. Так вам не придётся делать двойную работу. Сначала смахните пыль с верхних полок, затем протрите нижние. Демонтируйте ёлку, снимите гирлянды, ёлочные игрушки и мишуру. И только потом беритесь за пылесос — в противном случае пыль осядет вновь. Единичные ёлочные иголки можно легко собрать с помощью обычной клейкой ленты или малярного скотча, намотав его на пальцы липкой стороной наружу. В завершение сделайте влажную уборку: протрите полы и все горизонтальные поверхности.

Наводим порядок на кухне

В первую очередь избавьтесь от несвежих, еще ”прошлогодних” салатов и заготовок. Замочите тарелки и столовые приборы в тёплой воде, чтобы удалить остатки засохшей пищи. Принимаясь за мытьё посуды, не забывайте о следующих хитростях:

хрусталь засверкает, если его промыть холодной водой с добавлением 1 чайной ложки уксуса и 0,5 чайной ложки соли;
чтобы почистить столовое серебро, опустите его на четверть часа в раствор на основе нашатырного спирта (пропорции — 2 столовая ложка на 1 литр воды);
отмыть до блеска изысканные стеклянные салатники и бокалы поможет обычная пищевая сода.

Далее протрите фасады кухонного гарнитура и вымойте полы, после чего приступайте к завершающему этапу уборки.

Делаем уборку в санузле и прихожей

Замените все полотенца в ванной комнате, протрите подвесные полки и зеркало. Затем почистите раковину и ванну, обработайте дезинфицирующим средством унитаз. Пройдитесь шваброй по полу. В прихожей необходимо убрать до следующего праздника все ”гостевые” тапочки, расставить свою сезонную обувь и сделать влажную уборку. Вот и всё — ваша уборка подошла к концу!

Теперь, когда всё блистает чистотой и свежестью, настало время поразвлечься и отдохнуть. Уделите внимание самым близким и дорогим людям. Выберитесь всей семьей на каток, в кино или на концерт. И пусть уборка квартиры после новогодних праздников не станет препятствием для интересного и полезного времяпрепровождения!

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