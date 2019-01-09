Как быстро привести квартиру в порядок после новогодних праздников

В процессе уборки соблюдайте основное правило: двигаться нужно сверху вниз, в направлении к двери. Так вам не придётся делать двойную работу. Сначала смахните пыль с верхних полок, затем протрите нижние. Демонтируйте ёлку, снимите гирлянды, ёлочные игрушки и мишуру. И только потом беритесь за пылесос — в противном случае пыль осядет вновь. Единичные ёлочные иголки можно легко собрать с помощью обычной клейкой ленты или малярного скотча, намотав его на пальцы липкой стороной наружу. В завершение сделайте влажную уборку: протрите полы и все горизонтальные поверхности.
Наводим порядок на кухне
В первую очередь избавьтесь от несвежих, еще ”прошлогодних” салатов и заготовок. Замочите тарелки и столовые приборы в тёплой воде, чтобы удалить остатки засохшей пищи. Принимаясь за мытьё посуды, не забывайте о следующих хитростях:
хрусталь засверкает, если его промыть холодной водой с добавлением 1 чайной ложки уксуса и 0,5 чайной ложки соли;
чтобы почистить столовое серебро, опустите его на четверть часа в раствор на основе нашатырного спирта (пропорции — 2 столовая ложка на 1 литр воды);
отмыть до блеска изысканные стеклянные салатники и бокалы поможет обычная пищевая сода.
Далее протрите фасады кухонного гарнитура и вымойте полы, после чего приступайте к завершающему этапу уборки.
Делаем уборку в санузле и прихожей
Замените все полотенца в ванной комнате, протрите подвесные полки и зеркало. Затем почистите раковину и ванну, обработайте дезинфицирующим средством унитаз. Пройдитесь шваброй по полу. В прихожей необходимо убрать до следующего праздника все ”гостевые” тапочки, расставить свою сезонную обувь и сделать влажную уборку. Вот и всё — ваша уборка подошла к концу!
Теперь, когда всё блистает чистотой и свежестью, настало время поразвлечься и отдохнуть. Уделите внимание самым близким и дорогим людям. Выберитесь всей семьей на каток, в кино или на концерт. И пусть уборка квартиры после новогодних праздников не станет препятствием для интересного и полезного времяпрепровождения!