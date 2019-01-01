Как 1 января начать новую жизнь (на этот раз — железно)

4. Прекратите считать неприятное "плохим". Большинство людей, когда они сталкиваются с чем-то неприятным или тревожным, автоматически начинают считать его "плохим" и, соответственно, относятся. Однако во фразе "что не убивает нас, то делает сильнее" заключена истина — это действительно так. Немало великих идей и изобретений увидело свет только потому, что кто-то столкнулся с чем-то не слишком приятным и придумал, как сделать его чуть менее неприятным, а может даже и приятным. Вы тоже сможете увидеть в проблеме новые возможности.

5. Пересмотрите то, что делаете. Спросите себя, какие сражения вы так и не смогли выиграть в ушедшем году? Честно ответьте себе — сможете ли вы их выиграть в этом году и если да, то что надо для этого сделать? А если не сможете — не наступило ли время их бросить и заняться чем-то другим?

6. Повторение — мать выполнения. Придумайте себе десять (или 5, или 8 — не важно) целей на год, напишите их на бумажке и повесьте на самое посещаемое место в вашей квартире или доме. Да, на дверь туалета или дверцу холодильника.

7. Пересмотрите свои траты. Новый год — подходящее время для того, чтобы пересмотреть, на что вы тратите деньги и не надо ли прекратить их тратить на некоторые вещи. Каким бы смартфоном вы не пользовались, для него всегда можно найти программу для учета финансов.

8. Начните танцевать. Серьезно — просто возьмите и запишитесь на курсы танцев. Даже не очень серьезные занятия могут кардинально изменить ваше отношение к своему телу и вообще к себе. Плюс там можно найти новых знакомых, а может даже и больше, чем знакомых.

9. Устройте генеральную уборку. Старые вещи замедляют нас и захламляют не только чердак, но и "чердак". Избавьтесь от мусора в доме или квартире и вздохните свободнее (совет: если вы не одевали это или не пользовались этим в течение последнего года, вам это не нужно).

10. Создайте бизнес-план. Наверняка у вас в голове уже давно зрела идея о "своем маленьком свечном заводике" — настало время превратить идею в бизнес-план. Не знаете, как составить такой план? Купите книгу или поищите информацию в интернете, это не сложно. Переходите от мечты к действию, а первым действием должно быть планирование.

11. Приносите пользу каждый день. Не важно, трудитесь вы на себя или "дядю" — начните работать над своей производительностью на рабочем месте и проявляйте инициативу. Сами звоните старым клиентам, предложите начальнику тот план, который уже давно вынашивали. Делайте это постоянно, не останавливайтесь в феврале, марте или даже августе — и к концу года ваша жизнь почти наверняка сильно изменится.

12. Начните чаще делать то, что вам неприятно. Дай нам волю, мы бы никогда не выходили из так называемой зоны комфорта — круга общения и задач внутри которого мы чувствуем себя уверенно и спокойно. Но великие дела не делаются в зоне комфорта — никогда (то есть вообще никогда).

13. Вспомните о законе Парето и начните применять его более активно. "20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата", — утверждал экономист и социолог Вильфредо Парето и в большинстве случаев это правило действительно работает. Почти наверняка это относится и к тому, что вы обычно делаете, поэтому самое время пересмотреть то, КАК вы это делаете.

14. Пользуясь случаем, передайте привет. "Встряхните" свою сеть контактов и знакомых — например, прямо сейчас напомните о себе тем, с кем давно не переписывались и не общались, тем более, что у вас есть отличный повод (подсказка: поздравьте их с Новым годом). Вы никогда не знаете, возможно при виде вашего SMS-сообщения у них в голове что-то щелкнет и они подумают: о, вот этому человеку я и предложу эту работу (партнерство в бизнесе, новый контракт и т.д.).

15. Начните "копать глубже" в своей сфере. Чем бы вы ни занимались, почти наверняка вы не являетесь лучшим в мире специалистом, то есть вам есть еще чему научиться. Вот и займитесь — почитайте литературу, освойте новые методы, загляните в смежные области. Повышение получают не только те, кто лучше делает, но и те, кто больше знает.

16. Больше времени проводите с семьей. Когда вокруг все рушится в тартарары, семья — это единственное, что поддержит в вас моральный и физический дух. Наивно и глупо думать, что это не так, поэтому если у вас есть близкие и родные люди — начните уделять им больше времени.

17. Начните общаться с друзьями чаще. Очень часто так бывает, что водоворот жизни затягивает нас с потрохами и мы отдаляемся от тех, с кем еще вчера были не разлей вода или же заменяем настоящие отношения виртуальные. Вспомните о всех своих друзьях и начните уделять им больше времени — и начните делать это прямо сейчас.

"Все это прекрасно, — скажите вы — однако я так и не получил(-а) ответ на вопрос, как же мне "железно" начать новую жизнь! Хватит мудрствований — скажите просто и конкретно, желательно по шагам. И чтобы, разумеется, не как обычно, когда меня хватает всего на три дня, а потом лень, а чтобы уж наверняка, стабильно, стопроцентно!".