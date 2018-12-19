Исследование: какие рождественские подарки жители Эстонии не любят больше всего?

Около 53% опрошенных планируют в этом году потратить на рождественские подарки от 50 до 199 евро. Более крупные суммы (до 299 евро) планируют потратить 14%, а более 300 евро 12% жителей страны.

”Более половины (56%) жителей Эстонии планируют потратить на рождественские подарки примерно столько же, сколько в прошлом году, 17% — чуть больше, а 28% — меньше”, — прокомментировала результаты исследования руководитель отдела кредитования и платежей Raha24 Алена Метс.

По ее словам, проведенное ранее исследование Faktum-Ariko показало, что 79% респондентов считают самым затратным праздником именно Рождество.

ТОП 5 самых нелюбимых рождественских подарков:

Фигурки, безделушки — 61%

Нижнее белье — 12%

Носки — 10%

Свечи — 9%

Книги — 6%

Средний получатель потребительского кредита — 40-летний проживающий в городе и получающий среднюю по стране зарплату семейный человек. Более крупные кредиты заметно чаще берут люди с высшим образованием и более высоким уровнем зарплаты, чей нетто-доход составляет 950 евро и больше. По данным Финансовой инспекции, всего в Эстонии заключено почти 500 000 договоров потребительского кредитования, т.е. малый кредит есть у каждого второго жителя страны.

Исследование потребительских привычек и денежных расходов жителей Эстонии провела фирма Faktum-Ariko. В проводившемся в октябре исследовании приняли участие 5й1 человек со всей Эстонии в возрасте 18-74 лет.