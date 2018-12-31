31.12.2018, 10:50

ГРАФИК: Хотите заказать такси в новогоднюю ночь? Правильно планируйте время поездки

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rus.delfi.ee
EST
ГРАФИК: Хотите заказать такси в новогоднюю ночь? Правильно планируйте время поездки
Taxify

Новогодняя ночь для каршеринга является самым сладким временем, когда люди ездят на такси больше чем обычно. Статистика Taxify прошлого года показывает, что численность поездок в Эстонии скачкообразно растет с полуночи и остается на необычно высоком уровне до шести часов утра.

По словам представителя Taxify Алексея Колесникова, до полуночи люди передвигаются общественным транспортом, затем эта ситуация резко меняется и потребность в такси скачкообразно растет. ”Активнее всего люди совершают поездки в первые часы нового года, с часу ночи до пяти утра. В это время количество заказов по сравнению с обычными выходными увеличивается до 10 раз. Ситуация становится спокойнее после шести часов утра”, сказал он.

Для того чтобы привлечь как можно больше водителей в новогоднюю ночь сесть за руль, высокий спрос повлечет за собой соответствующие цены. Клиент сможет ввести место назначения и до подтверждения заказа увидеть точную цену поездки.

”Наша цель сделать так, чтобы люди не должны были бы часами ожидать машину, а если они захотят, то смогут добраться безопасно домой. Поэтому мы должны водителей мотивировать выйти на работу, по-другому мы рост спроса обслужить не можем”, сказал Колесников.

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