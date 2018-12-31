ГРАФИК: Хотите заказать такси в новогоднюю ночь? Правильно планируйте время поездки

По словам представителя Taxify Алексея Колесникова, до полуночи люди передвигаются общественным транспортом, затем эта ситуация резко меняется и потребность в такси скачкообразно растет. ”Активнее всего люди совершают поездки в первые часы нового года, с часу ночи до пяти утра. В это время количество заказов по сравнению с обычными выходными увеличивается до 10 раз. Ситуация становится спокойнее после шести часов утра”, сказал он.

Для того чтобы привлечь как можно больше водителей в новогоднюю ночь сесть за руль, высокий спрос повлечет за собой соответствующие цены. Клиент сможет ввести место назначения и до подтверждения заказа увидеть точную цену поездки.

”Наша цель сделать так, чтобы люди не должны были бы часами ожидать машину, а если они захотят, то смогут добраться безопасно домой. Поэтому мы должны водителей мотивировать выйти на работу, по-другому мы рост спроса обслужить не можем”, сказал Колесников.