ФОТО: В Нарве открылась Рождественская деревня Северных стран

Сегодня, 22 декабря в 11:00 открылась Рождественская деревня Северных стран, которая предлагает многообразную программу как для детей, так и для взрослых.
Гостей ждут различные мастерские, походы со сказочными героями сказок Северных стран, контактный зоопарк, а также развлекательная и спортивная программа, подготовленная представителями Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.
Рождественская деревня Северных стран открыта два дня, 22 и 23 декабря, с 11:00 до 18:00 на территории оздоровительно-спортивного центра Äkkeküla.
С более подробной программой можно ознакомиться на мероприятии в Facebook: Põhjamaade jõuluküla.
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)