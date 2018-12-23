23.12.2018, 13:50

ФОТО: В Нарве открылась Рождественская деревня Северных стран

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Põhjamaade jõuluküla Narvas
Põhjamaade jõuluküla NarvasFoto: Roman Vikulov

Сегодня, 22 декабря в 11:00 открылась Рождественская деревня Северных стран, которая предлагает многообразную программу как для детей, так и для взрослых.

Гостей ждут различные мастерские, походы со сказочными героями сказок Северных стран, контактный зоопарк, а также развлекательная и спортивная программа, подготовленная представителями Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

Рождественская деревня Северных стран открыта два дня, 22 и 23 декабря, с 11:00 до 18:00 на территории оздоровительно-спортивного центра Äkkeküla.

С более подробной программой можно ознакомиться на мероприятии в Facebook: Põhjamaade jõuluküla.

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