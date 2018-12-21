21.12.2018, 20:00

ФОТО: В Мярьямаа старую пожарную машину нарядили к Рождеству


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Мярьямаа старую пожарную машину нарядили к Рождеству
Foto: Siim Solman

Старая пожарная машина спасательной команды Мярьямаа Крибу Ааду получила к Рождеству новый наряд.

Идею реализовали Яанус Лехтсаар, Андрус Валтинг, Майт Лийвапалу, Тармо Вайн, Рауль Роозилехт, Рего Лехтсаар и Эйнар Клаос.

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