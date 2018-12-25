25.12.2018, 09:30
ФОТО: Самые красивые рождественские елки — у читателей Delfi. Покажите нам свою!
Редакция Delfi желает всем читателям хороших праздников! Мы собираем рождественское настроение со всей Эстонии.
Редакция Delfi желает всем читателям хороших праздников! Мы собираем рождественское настроение со всей Эстонии.
Присылайте нам фотографии своих елок или подарков на электронный адрес journalist@delfi.ee. А уже присланные в эстонскую редакцию снимки лесных красавиц смотрите в галерее!
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