25.12.2018, 09:30

ФОТО: Самые красивые рождественские елки — у читателей Delfi. Покажите нам свою!


rus.delfi.ee
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Galerii: 48 pilti
Kuused eestlaste kodudes Foto: Lugeja foto, Delfi Naistekas

Редакция Delfi желает всем читателям хороших праздников! Мы собираем рождественское настроение со всей Эстонии.

Присылайте нам фотографии своих елок или подарков на электронный адрес journalist@delfi.ee. А уже присланные в эстонскую редакцию снимки лесных красавиц смотрите в галерее!

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