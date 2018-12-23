23.12.2018, 16:25

ФОТО: Под елку или в сапожок! Помните эти калевские сласти из прошлого века?

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Под елку или в сапожок! Помните эти калевские сласти из прошлого века?
Foto: Kalevi kommivabrik

Уже сто лет подряд фабрика ”Калев” выпускает к зимним праздникам специальные коллекции сладостей — в искрящейся новогодней упаковке.

Посмотрите, как в течение лет менялся дизайн упаковки. А вы их помните?

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