ФОТО и ВИДЕО DELFI| "Очень много выпили глинтвейна". Российские туристы заполонили центр Таллинна!

Многие гости эстонской столицы, которые беседовали с нами, приехали из Москвы. Недаром на рождественские и новогодние праздники пустили дополнительный поезд между столицами Эстонии и России. “На границе очень много народа, все едут в Эстонию”, — рассказал один из опрошенных. Кто-то приехал даже из Сибири, из города Тюмень, специально для того, чтобы посмотреть на нашу ёлку.

Представитель Visit Estonia в России Илона Кбеян ранее в интервью "Фонтанке" рассказала, что количество туристов из России выросло. ”Мой прогноз — это, конечно, чистая спекуляция, но, думаю, что цифра будет около 100 тысяч туристов [из РФ] по всей Эстонии за декабрь и январь вместе. В прошлом году эта цифра осталась немного ниже”, — поделилась предположениями Кбеян.