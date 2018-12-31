31.12.2018, 16:34
ФОТО и ВИДЕО DELFI| "Очень много выпили глинтвейна". Российские туристы заполонили центр Таллинна!
Редактор: Виталий Бесчастный
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Днем, 31 декабря, на Ратушной плошади было много туристов, больше всего слышна была русская речь. Восточные соседи приехали в столицу Эстонии встретить Новый год. В интервью корреспонденту Delfi Виталию Бесчастному россияне рассказали о своих впечатлениях о праздничном Таллинне, кровяных колбасках и глинтвейне!
Многие гости эстонской столицы, которые беседовали с нами, приехали из Москвы. Недаром на рождественские и новогодние праздники пустили дополнительный поезд между столицами Эстонии и России. “На границе очень много народа, все едут в Эстонию”, — рассказал один из опрошенных. Кто-то приехал даже из Сибири, из города Тюмень, специально для того, чтобы посмотреть на нашу ёлку.
Представитель Visit Estonia в России Илона Кбеян ранее в интервью "Фонтанке" рассказала, что количество туристов из России выросло. ”Мой прогноз — это, конечно, чистая спекуляция, но, думаю, что цифра будет около 100 тысяч туристов [из РФ] по всей Эстонии за декабрь и январь вместе. В прошлом году эта цифра осталась немного ниже”, — поделилась предположениями Кбеян.