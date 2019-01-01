01.01.2019, 19:00

ФОТО И ВИДЕО: А вдруг ”засветились” и вы?! Самая исчерпывающая подборка: как Эстония и остальной мир встретили год Свиньи

и еще раз с наступившим!
rus.delfi.ee
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Narva tähistab uut aastat
Narva tähistab uut aastatFoto: Roman Vikulov, Delfi

Итак, новый 2019 год — наступил. Как его встречали в разных городах Эстонии? Что происходило?

Смотрите ниже!

ФОТО DELFI: Новогодние крохи. Смотрите, кто появился на свет этой праздничной ночью в роддоме Пельгулинна

Aastavahetuse beebid Pelgulinna sünnitusmajas Foto: Ilmar Saabas

Первый ребенок, родившийся в 2019 году, появился на свет в 03:25. Это — мальчик.
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ФОТО И ВИДЕО: Пярну ничем не хуже! Смотрите, как там весело гуляли до рассвета

Итак, вашему вниманию представляем новогодний фейерверк и гуляния в Пярну.
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ВИДЕО: Если вдруг проспали: новогодний фейерверк на площади Вабадузе

Итак, вашему вниманию представляем новогодний фейерверк на площади Вабадузе.
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Как избавиться от похмелья: исчерпывающее руководство

фото иллюстративное Foto: Sadanduseless

Как вернуться к жизни и что делать, чтобы похмелье не повторилось.
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ФОТО DELFI: Весело и шумно! Вот как встретили Новый год в Курессааре

Aastavahetus Kuressaares 2018-2019 Foto: Irina Mägi

Мы продолжаем публиковать фотоподборки встречи Нового года из расных городов. И эта — из Курессааре!
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ФОТО DELFI: В новогоднюю ночь город студентов жег напалмом. За 5000 евро

Tartu ilutulestik 2018 Foto: Kiur Kaasik

Смотрите, каким был новогодний салют в Тарту!
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ФОТО и ВИДЕО DELFI| "Очень много выпили глинтвейна". Российские туристы заполонили центр Таллинна!

Днем, 31 декабря, на Ратушной плошади было много туристов, больше всего слышна была русская речь. Восточные соседи приехали в столицу Эстонии встретить Новый год. В интервью корреспонденту Delfi Виталию Бесчастному россияне рассказали о своих впечатлениях о праздничном Таллинне, кровяных колбасках и глинтвейне!
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ФОТО читателя Delfi: Таллинн в ожидании волшебства

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Таллинн ждет волшебства! И волшебство новогодней ночи на пороге. Смотрите галерею!
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поздравления президента и премьер-министра с Новым годом

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Taavi Sepp

Президент ЭР Керсти Кальюлайд поздравила народ Эстонии с Новым годом из Пярну. Юри Ратас обратился к жителям Эстонии раньше. Эти и другие новости в подборке ключевых материалов дня..
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Фото: В Вильянди прошел один из самых крутых в Эстонии фейерверков

Uue aasta vastuvõtmine Viljandis Foto: Kenno Soo

Новогодний фейерверк в Вильянди был одним из самых дорогих в республике — стоил 8000 евро и продолжался 7 минут.
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ФОТО: Смотрите как встречают Новый год в таллиннском ресторане Viktoria в советском стиле

Aastavahetuse pidu restoranis Viktoria Foto: Dmitri Kukushkin, Delfi

ТОП

Во многих отелях и ресторанах Таллинна и других городов Эстонии проходят тематические вечеринки, посвященные встрече Нового года. Смотрите фотографии с одного из самых масштабных и интересных мероприятий, проходящем в стиле "советское ретро" в ресторане Viktoria.
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ФОТО: На площади Вабадузе собрался народ. Праздник в самом разгаре!

Foto: Taavi Sepp

На таллиннской площади Вабадузе происходит торжество по случаю наступления Нового года. Выступают Уудо Сепп, Maian, Shanon, 2Quick Start ja Genka & Paul Oja.
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Новогоднее приветствие президента ЭР Керсти Кальюлайд. "Наш новый год наступает в спорах, потому что впереди выборы"

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Дорогие жители Пярну, дорогой народ Эстонии!
Да здравствует Пярну — город рождения независимости Эстонии!
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ВИДЕО: ”Я искренне верю, что наше общество должно быть сплоченным”. Поздравление Юри Ратаса с Новым годом

Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с наступающим Новым годом.
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Путин все же поздравил Керсти Кальюлайд с Новым годом. И вот что он ей передал

Vladimir Putin Foto: GEORGES GOBET, AFP

Вчера, 30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин разослал главам зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций поздравления с Новым годом и Рождеством. В общей сложности Путин поздравил глав 40 государств, а вот а вот главы Эстонии Керсти Кальюлайд в том списке не оказалось.
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Фото: Нарва празднует наступление Нового года

Narva tähistab uut aastat Foto: Dmitri Fedotkin

Смотрите, как нарвитяне отмечают главный праздник.
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ФОТО: Каэраяан, вальс или тверк? В Нарве и стар и млад пустился в крупнейший совместный пляс столетия

Narva ühistantsimine Foto: Dmitri Fedotkin

Сегодня, 31 декабря, юбилейный год ЭР100 завершится общеэстонским праздником, во время которого на площадях 16 городов Эстонии будет исполнен крупнейший совместный танец столетия, выступят популярные эстонские артисты, а также состоится совместное пение гимна.
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В Ида-Вирумаа два человека получили серьезные повреждения глаз из-за неосторожного обращения с пиротехникой

фото иллюстративное Foto: Kenno Soo

В Ида-Вирумаа в новогоднюю ночь не обошлось без драк, случаев домашнего насилия и обусловленных неосторожным обращением с пиротехникой происшествий, передает rus.err.ee.
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В канун Нового года полиция выявила на дорогах Эстонии 14 пьяных водителей

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Нетрезвые водители автотранспортных средств оставались головной болью для полиции и перед Новым годом — за последние сутки сотрудники правопорядка задержали 14 нарушителей, севших за руль в пьяном виде, передает rus.err.ee.
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ФОТО И ВИДЕО: В новогоднюю ночь в Саку сгорели теплицы. Причина пожара почти очевидна

Сегодня ночью в 00:18 в Центр тревоги поступил вызов: в деревне Юулику волости Саку случился пожар. Там загорелся комплекс теплиц.
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