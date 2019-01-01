ФОТО И ВИДЕО: А вдруг ”засветились” и вы?! Самая исчерпывающая подборка: как Эстония и остальной мир встретили год Свиньи
Итак, новый 2019 год — наступил. Как его встречали в разных городах Эстонии? Что происходило?
Итак, новый 2019 год — наступил. Как его встречали в разных городах Эстонии? Что происходило?
Смотрите ниже!
Первый ребенок, родившийся в 2019 году, появился на свет в 03:25. Это — мальчик.
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Итак, вашему вниманию представляем новогодний фейерверк и гуляния в Пярну.
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Итак, вашему вниманию представляем новогодний фейерверк на площади Вабадузе.
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Как вернуться к жизни и что делать, чтобы похмелье не повторилось.
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Мы продолжаем публиковать фотоподборки встречи Нового года из расных городов. И эта — из Курессааре!
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Смотрите, каким был новогодний салют в Тарту!
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Днем, 31 декабря, на Ратушной плошади было много туристов, больше всего слышна была русская речь. Восточные соседи приехали в столицу Эстонии встретить Новый год. В интервью корреспонденту Delfi Виталию Бесчастному россияне рассказали о своих впечатлениях о праздничном Таллинне, кровяных колбасках и глинтвейне!
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Таллинн ждет волшебства! И волшебство новогодней ночи на пороге. Смотрите галерею!
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Президент ЭР Керсти Кальюлайд поздравила народ Эстонии с Новым годом из Пярну. Юри Ратас обратился к жителям Эстонии раньше. Эти и другие новости в подборке ключевых материалов дня..
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Новогодний фейерверк в Вильянди был одним из самых дорогих в республике — стоил 8000 евро и продолжался 7 минут.
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Во многих отелях и ресторанах Таллинна и других городов Эстонии проходят тематические вечеринки, посвященные встрече Нового года. Смотрите фотографии с одного из самых масштабных и интересных мероприятий, проходящем в стиле "советское ретро" в ресторане Viktoria.
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На таллиннской площади Вабадузе происходит торжество по случаю наступления Нового года. Выступают Уудо Сепп, Maian, Shanon, 2Quick Start ja Genka & Paul Oja.
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Дорогие жители Пярну, дорогой народ Эстонии!
Да здравствует Пярну — город рождения независимости Эстонии!
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Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с наступающим Новым годом.
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Вчера, 30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин разослал главам зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций поздравления с Новым годом и Рождеством. В общей сложности Путин поздравил глав 40 государств, а вот а вот главы Эстонии Керсти Кальюлайд в том списке не оказалось.
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Смотрите, как нарвитяне отмечают главный праздник.
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Сегодня, 31 декабря, юбилейный год ЭР100 завершится общеэстонским праздником, во время которого на площадях 16 городов Эстонии будет исполнен крупнейший совместный танец столетия, выступят популярные эстонские артисты, а также состоится совместное пение гимна.
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В Ида-Вирумаа в новогоднюю ночь не обошлось без драк, случаев домашнего насилия и обусловленных неосторожным обращением с пиротехникой происшествий, передает rus.err.ee.
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Нетрезвые водители автотранспортных средств оставались головной болью для полиции и перед Новым годом — за последние сутки сотрудники правопорядка задержали 14 нарушителей, севших за руль в пьяном виде, передает rus.err.ee.
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Сегодня ночью в 00:18 в Центр тревоги поступил вызов: в деревне Юулику волости Саку случился пожар. Там загорелся комплекс теплиц.
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