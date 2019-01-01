ФОТО И ВИДЕО: А вдруг ”засветились” и вы?! Самая исчерпывающая подборка: как Эстония и остальной мир встретили год Свиньи

ФОТО DELFI: В новогоднюю ночь город студентов жег напалмом. За 5000 евро

Tartu ilutulestik 2018 Foto: Kiur Kaasik

Смотрите, каким был новогодний салют в Тарту!

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ФОТО и ВИДЕО DELFI| "Очень много выпили глинтвейна". Российские туристы заполонили центр Таллинна!

Днем, 31 декабря, на Ратушной плошади было много туристов, больше всего слышна была русская речь. Восточные соседи приехали в столицу Эстонии встретить Новый год. В интервью корреспонденту Delfi Виталию Бесчастному россияне рассказали о своих впечатлениях о праздничном Таллинне, кровяных колбасках и глинтвейне!

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ФОТО читателя Delfi: Таллинн в ожидании волшебства

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Таллинн ждет волшебства! И волшебство новогодней ночи на пороге. Смотрите галерею!

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Поздравления президента и премьер-министра с Новым годом

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Taavi Sepp

Президент ЭР Керсти Кальюлайд поздравила народ Эстонии с Новым годом из Пярну. Юри Ратас обратился к жителям Эстонии раньше. Эти и другие новости в подборке ключевых материалов дня..

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Фото: В Вильянди прошел один из самых крутых в Эстонии фейерверков

Uue aasta vastuvõtmine Viljandis Foto: Kenno Soo

Новогодний фейерверк в Вильянди был одним из самых дорогих в республике — стоил 8000 евро и продолжался 7 минут.

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ФОТО: Смотрите как встречают Новый год в таллиннском ресторане Viktoria в советском стиле

Aastavahetuse pidu restoranis Viktoria Foto: Dmitri Kukushkin, Delfi

ТОП ФОТО: в Таллинне у виадука найдено тело молодого человека дополнено в 16:42 В московском Парке Горького обрушился мост с людьми Новогоднее приветствие президента ЭР Керсти Кальюлайд. "Наш новый год наступает в спорах, потому что впереди выборы" добавлено видео!

Во многих отелях и ресторанах Таллинна и других городов Эстонии проходят тематические вечеринки, посвященные встрече Нового года. Смотрите фотографии с одного из самых масштабных и интересных мероприятий, проходящем в стиле "советское ретро" в ресторане Viktoria.

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ФОТО: На площади Вабадузе собрался народ. Праздник в самом разгаре!

Foto: Taavi Sepp

На таллиннской площади Вабадузе происходит торжество по случаю наступления Нового года. Выступают Уудо Сепп, Maian, Shanon, 2Quick Start ja Genka & Paul Oja.

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Новогоднее приветствие президента ЭР Керсти Кальюлайд. "Наш новый год наступает в спорах, потому что впереди выборы"

Дорогие жители Пярну, дорогой народ Эстонии!

Да здравствует Пярну — город рождения независимости Эстонии!

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ВИДЕО: ”Я искренне верю, что наше общество должно быть сплоченным”. Поздравление Юри Ратаса с Новым годом

Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с наступающим Новым годом.

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Путин все же поздравил Керсти Кальюлайд с Новым годом. И вот что он ей передал