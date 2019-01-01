01.01.2019, 18:20
ФОТО DELFI: Новогодние крохи. Смотрите, кто появился на свет этой праздничной ночью в роддоме Пельгулинна
Первый ребенок, родившийся в 2019 году, появился на свет в 03:25. Это — мальчик.
Первый ребенок, родившийся в 2019 году, появился на свет в 03:25. Это — мальчик.
Его назвали Гайдар. Вес — 3 180, рост — 48 см.
”Конец ушедшего года и начало нового выдались у нас очень мощными — одни мальчики! Вот такой вот ”мужской” Новый год!” — поведала главная акушерка Женской клиники Ляэне-таллиннской Центральной больницы Хели Ранну.
”В последний рень года увидели свет шестеро мальчиков, рано утром в новом году, в 03:25 — первый мальчик, в 05:13 — второй. В ожидании сейчас — пять семей. Всего же в 2018 году в роддоме Пельгулинна родилось на 17 детей мельше, чем в 2017”, — добавила она.
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