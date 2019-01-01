ФОТО DELFI: Новогодние крохи. Смотрите, кто появился на свет этой праздничной ночью в роддоме Пельгулинна



Его назвали Гайдар. Вес — 3 180, рост — 48 см.

”Конец ушедшего года и начало нового выдались у нас очень мощными — одни мальчики! Вот такой вот ”мужской” Новый год!” — поведала главная акушерка Женской клиники Ляэне-таллиннской Центральной больницы Хели Ранну.

”В последний рень года увидели свет шестеро мальчиков, рано утром в новом году, в 03:25 — первый мальчик, в 05:13 — второй. В ожидании сейчас — пять семей. Всего же в 2018 году в роддоме Пельгулинна родилось на 17 детей мельше, чем в 2017”, — добавила она.