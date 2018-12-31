31.12.2018, 21:31

Фейерверки и Арета Франклин: в мире встречают 2019-й год


Deutsche Welle
EST
TOPSHOT-AUSTRALIA-NEW-YEAR
TOPSHOT-AUSTRALIA-NEW-YEARFoto: PETER PARKS, AFP

Австралия не поскупилась на самые дорогостоящие торжества в своей истории. Берлин подготовился к масштабной вечеринке под открытым небом. В разных уголках мира встретили либо готовятся встретить новый, 2019-й год.

Независимое государство Самоа стало первой страной в мире, встретившей новый, 2019-й год. Вскоре к ней присоединилась Австралия, в этот раз не поскупившаяся на самые дорогостоящие торжества в своей истории — они обошлись казне в 6 млн австралийских долларов (около 3,7 млн евро).

В Сиднее полюбоваться 12-минутным пиротехническим шоу в ночь на вторник, 1 января, собрались примерно 1,5 млн человек.

Кульминацией торжеств стало исполнение песни "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" легендарной американской исполнительницы Ареты Франклин.

Франклин скончалась в августе этого года в Детройте, и устроители мероприятия решили таким образом отдать дань памяти королеве соула.

Несмотря на грандиозность зрелища, в нынешнем году не обошлось без критики в адрес организаторов.

Чтобы заручиться лучшими местами с видом на фейерверки над Сиднейской бухтой, посетителям пришлось приобретать билеты, стоимость которых достигала 60 австралийских долларов (37 евро).

Берлин празднует под открытым небом

В Германии самая масштабная новогодняя вечеринка под открытым небом пройдет в Берлине.

Для празднования официально отвели сектор города общей протяженностью около двух километров — от Бранденбургских ворот до Колонны Победы, в районе парка Тиргартен.

Ожидается, что в городских торжествах примут участие сотни тысяч человек.

Официальная программа начнется в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Развлекать собравшихся будут швейцарский музыкант, работающий в жанрах евродэнс и европоп, DJ BoBo (настоящее имя Петер Рене Бауманн), а также валлийская певица Бонни Тайлер.

По периметру площадки установлены заграждения, к ним уже успели выстроиться очереди для прохода к сцене. В этом году посетителей проверяют особенно тщательно. Запрещено проносить с собой пиротехнику, бутылки, острые предметы и громоздкие сумки.

Повышенные меры безопасности в целях предупреждения возможных терактов приняты и в других крупных городах Европы — в частности, в Париже и Стамбуле.

На Красной площади запретят алкоголь

В России Новый год первыми отметили жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и Магадана.

В этом году торжества омрачены взрывом в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. Добровольцы приносят одеяла, теплую одежду и продукты питания для пострадавших. Многие изъявили готовность приютить в новогоднюю ночь тех, кто остался без жилья.

В Москве "единым пространством празднования Нового года" станут Тверская улица, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк "Зарядье", рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

На Красной площади будет действовать особый режим досмотра посетителей. Запрещены пронос алкоголя и фейерверков. Через час после Москвы праздник отметят в Калининграде.

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