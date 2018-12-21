Elron обеспечит Дедам Mорозам бесплатный проезд в поездах

”Конечно же, именно у Дедов Mорозов в праздники много поездок, и мы хотим в это важное время помочь им быстро и безопасно приезжать к детям. Именно поэтому для всех Дедов Mорозов в период с 23 по 26 декабря бесплатными будут поездки на всех линиях поездов Elron”, — сказала менеджер Elron по маркетингу и коммуникациям Марийс Адамберг.

”Бесплатно могут ездить настоящие Деды Mорозы — в традиционной красной шапке и пальто, а также с характерной длинной и пушистой белой бородой”, — добавила Адамберг, отметив, что и в прежние годы пассажиры встречались и общались с Дедами Mорозами в поездах Elron.

”В прошлом году один из лапландских Дедов Mорозов объяснил выбор в пользу поезда в Эстонии именно тем, что поездом можно быстро успеть к месту назначения, а в дороге можно немного отдохнуть, прежде чем приступить к радостной работе — слушать рождественские песни и раздавать подарки хорошим детям”, — напомнила Адамберг.

”Мы желаем всем красивого Рождества и надеемся, что радость от праздника получат и Деды Mорозы”.