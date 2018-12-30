Elisa советует: как помочь домашнему любимцу спокойно встретить Новый год

Новогодний фейерверк может быть прекрасным зрелищем для людей, но эти яркие вспышки и громкие хлопки пугают домашних животных и могут даже причинить боль питомцу с острым слухом. Менеджер по новым услугам Elisa Керту Крийск рассказывает о том, как лучше всего позаботиться о домашнем любимце в новогодние праздники.
Многочасовой яркий свет, шум и суета вызывают у домашних животных напряжение и стресс. Нельзя забывать о том, что собака от четырех до семи раз восприимчивее к звукам по сравнению с человеком, а у кошки слух еще острее. Поэтому животные в доме могут начать себя вести непредсказуемым образом — часто лаять, выть или мяукать, пытаться спрятаться и даже справлять нужду в необычных местах. Находясь во время фейерверка во дворе, испуганный зверь может вообще убежать.
Начни уже днем
Ветеринары советуют подготовить собаку к спокойной встрече Нового года, вызвав у нее усталость еще днем — устроить длинную прогулку, наиграться с ней вдоволь. К тому же в продаже появились различные ”умные” конуры с защитой от громких звуков. Если дома не нашлось места для такого специального убежища, то уютное укрытие можно построить самостоятельно из старых одеял и подушек.
Не выпускай питомца во двор
Защитники животных напоминают, что во время фейерверка (и не только) собаку нельзя держать на привязи, поскольку животное может запаниковать, а обычная конура во дворе не спасет от звуков пальбы. Даже если до сих пор собака или кошка совсем не боялась фейерверков, хозяин не может быть уверен в том, что очередная праздничная суматоха не вызовет у его любимца паники. Надежнее всего держать домашних питомцев в помещении до конца праздника. Если хозяин хочет выйти и полюбоваться на фейерверк, то следует включить для оставшегося в комнате животного телевизор и задернуть занавески.
Заглуши уличный шум
Именно так. Включение телевизора или радио на полную громкость может показаться странным решением, но эти привычные для домашнего животного звуки помогут ему проигнорировать доносящиеся снаружи хлопки.
Ветеринар поможет советом и делом
В ветеринарных клиниках продаются успокоительные средства, применение которых следует заблаговременно согласовать с ветеринаром. Существуют и специальные успокоительные жилеты — животное в таком жилете ощущает некоторое давление, но и ведет себя увереннее.
Хозяин важнее всего
Домашнему животному спокойнее всего рядом со своим хозяином, так что не надо сторониться испуганной собаки — лучше обними ее и ласково погладь. Хозяин должен вести себя как можно естественнее, не нервничая в необычной ситуации, ведь домашние питомцы чутко реагируют на эмоции и поступки хозяина.
Ты обязательно найдешь убежавшего любимца
Новая услуга помогает следить за тем, чтобы домашнее животное никуда не убегало. Прикрепите крохотный трекер Elisa Lemmikloom к ошейнику или шлейке, и в приложение будет поступать сигнал о местонахождении питомца. Эта услуга на базе GPS позволяет точно определить, где именно находится покинувшее помещение животное.
Трекер работает без подзарядки 3-4 дня при активных передвижениях животного, а в идеальном случае даже до одной недели, ведь когда домашний любимец засыпает, трекер переключается в режим ожидания. Если животное покинет пределы заданной домашней территории, хозяин получит извещение и сразу увидит в приложении проделанный питомцем путь и его текущее местонахождение. Так можно быстро найти животное и вернуть его домой.
Услугу Elisa Lemmikloom можно заказать на сайте Elisa: https://www.elisa.ee/ru/lemmikloom
Будь примером
Да, ты можешь своим невозмутимым видом продемонстрировать домашнему любимцу, что шумный фейерверк на дворе — явление совершенно нормальное и совсем не страшное. Но ты также можешь задуматься о том, есть ли смысл вообще покупать и запускать петарды при наличии в доме пугливого животного.
ТОП
Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2017 году — 157,9 млн евро.