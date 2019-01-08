Elisa: эстоноземельцы неустанно поздравляют с Новым годом

Массовые звонки и текстовые сообщения в новогоднюю полночь указывают на то, что поздравления с Новым годом остаются популярными. Для отправки поздравлений все чаще используют и такие приложения как Snapchat, активность в котором резко возросла в первые минуты этого года, говорится в пресс-релизе.
Новогодние праздники, несомненно, являются периодом пиковой нагрузки в сетях связи. Руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли отметил, что поздравляющие с Новыми годом звонки и текстовые сообщения по-прежнему актуальны, просто к ним в последние годы добавились поздравления через социальные сети.
”Статистический анализ праздничного обмена данными выявил одну интересную особенность: наиболее часто используемым для отправки поздравлений приложением социальных сетей является Snapchat, несмотря на существенное уменьшение количества его пользователей в прошлом году”, — пояснил Тоомас Полли. Применение Snapchat активизировалось незадолго до полуночи и выросло в 10 раз по сравнению с обычной активностью. При этом в сети Elisa значительно уменьшилось использование Facebook, Messenger и Instagram.
В этом году в период пиковой нагрузки было совершено больше поздравительных звонков по сравнению с прошлым годом, и спада в следующие годы ожидать не следует. ”В новогоднюю ночь неизменно совершается огромное количество звонков, в основном именно в первые полчаса после наступления полночи”, — рассказал Тоомас Полли.
Также было отправлено гораздо больше текстовых сообщений (SMS) по сравнению с обычными днями. По словам руководителя технологического подразделения Elisa, клиенты в Эстонии отправляют в среднем 6 текстовых сообщений в секунду, а в новогодний период пиковой нагрузки на сеть этот показатель возрос до 68 SMS в секунду. Всего 31 декабря и 1 января клиенты Elisa отправили 266 457 текстовых сообщений.
Больше всего пользователей сети находилось на площади Свободы в Таллинне, на Ратушной площади и в районе бывшего ночного клуба Atlantis в Тарту, а также в Пярну на Центральной площади. В момент максимальной нагрузки в сети Elisa было одновременно совершено около 20 тысяч звонков по всей Эстонии.