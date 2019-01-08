Elisa: эстоноземельцы неустанно поздравляют с Новым годом

Новогодние праздники, несомненно, являются периодом пиковой нагрузки в сетях связи. Руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли отметил, что поздравляющие с Новыми годом звонки и текстовые сообщения по-прежнему актуальны, просто к ним в последние годы добавились поздравления через социальные сети.

”Статистический анализ праздничного обмена данными выявил одну интересную особенность: наиболее часто используемым для отправки поздравлений приложением социальных сетей является Snapchat, несмотря на существенное уменьшение количества его пользователей в прошлом году”, — пояснил Тоомас Полли. Применение Snapchat активизировалось незадолго до полуночи и выросло в 10 раз по сравнению с обычной активностью. При этом в сети Elisa значительно уменьшилось использование Facebook, Messenger и Instagram.

В этом году в период пиковой нагрузки было совершено больше поздравительных звонков по сравнению с прошлым годом, и спада в следующие годы ожидать не следует. ”В новогоднюю ночь неизменно совершается огромное количество звонков, в основном именно в первые полчаса после наступления полночи”, — рассказал Тоомас Полли.