Для счастья психологи посоветовали чаще дарить подарки

Результаты исследования, проведенного учеными из Чикагского и Северо-западного университетов (США), опубликованы в журнале Psychological Science.

Исследователи провели серию экспериментов с участием 96 университетских студентов. В одном из экспериментов участники каждый день в течение пяти дней получали по пять долларов. Каждый раз им нужно было потратить эти деньги совершенно одинаково — купить что-то для себя или же отдать их другим, к примеру, оставить эту сумму в коробке для чаевых в одном и том же кафе или пожертвовать одной и той же благотворительной организации. В конце каждого дня участники отчитывались о том, как израсходовали деньги и насколько счастливыми они себя чувствуют, пишет Health.mail.ru.

У всех студентов в начале эксперимента был примерно одинаковый ”уровень счастья”, то есть ощущение удовлетворенности собой и своей жизнью. Однако у тех, кто тратил выданные деньги на себя, за пять дней чувство счастья практически улетучилось. Чего нельзя сказать о тех, кто отдавал деньги другим — на пятый день радость от самого акта дарения была точно такой же сильной, как и в первый.

В ходе второго эксперимента 502 участника сыграли десять раундов онлайн-игры. Свой денежный выигрыш в каждом раунде они могли по своему желанию либо оставить себе, либо отдать на благотворительность. После завершения каждого раунда участники должны были оценить, в какой степени выигрыш поднимает им настроение, приносит радость и счастье. И опять, позитивные эмоции у тех, кто жертвовал, оказались гораздо более стойкими, чем у тех, кто оставлял деньги себе.