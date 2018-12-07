Что стоит заранее купить к новогоднему столу

Но зачем тянуть до последнего момента? Ведь многие продукты (если не большинство) можно приобрести заранее и сделать это спокойно, без суеты и спешки.

Чтобы ничего не упустить, очень полезно составить список необходимых продуктов. Продумайте меню вашего новогоднего стола. Но не только. Также позаботьтесь о провизии на следующие дни, ведь праздники продолжатся и после новогодней ночи, пишет MyJane.ru.

Такой список поможет вам ничего не упустить. Начните составлять его заблаговременно, и пополняйте по мере необходимости, если вспомните что-то недостающее. Кстати, список можно внести в телефон, тогда поход в магазин будет еще удобнее.

Единственное, что вам понадобится — это выделить дополнительное место для запасов. К счастью, большинство заблаговременных приобретений (см. ниже), не обязательно ставить в холодильник. Их можно хранить в кладовке или в шкафчике на лоджии.

Какие продукты можно смело закупать заранее?

Прежде всего, это, конечно, консервы. Они понадобятся для приготовления салатов и закусок. К ним относятся:

• зеленый горошек;

• консервированная кукуруза;

• фасоль (для лобио);

• лечо и пр.

Также это соления и маринады:

• консервированные огурцы;

• томаты;

• грибы;

• оливки, маслины и т. д.

Стоит запастись майонезом. Кстати, если он находится в пластиковой таре, его можно положить в морозильное отделение, там он может лежать сколько угодно, при этом будет сохранять свои свойства. Также запаситесь кетчупом, горчицей, хреном, томатной пастой и т. п.