07.12.2018, 21:30

Что стоит заранее купить к новогоднему столу


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Что стоит заранее купить к новогоднему столу
Photo by Kaboompics .com from Pexels

Обычно за неделю до наступления Нового года в магазинах начинается ажиотаж, суматоха, бурное оживление торговли. Такое впечатление, что праздник приходит неожиданно. Женщины суетливо закупают провизию, необходимую для приготовления праздничного стола. А некоторые люди откладывают закупочные хлопоты буквально до последнего дня.

Но зачем тянуть до последнего момента? Ведь многие продукты (если не большинство) можно приобрести заранее и сделать это спокойно, без суеты и спешки.

Чтобы ничего не упустить, очень полезно составить список необходимых продуктов. Продумайте меню вашего новогоднего стола. Но не только. Также позаботьтесь о провизии на следующие дни, ведь праздники продолжатся и после новогодней ночи, пишет MyJane.ru.

Такой список поможет вам ничего не упустить. Начните составлять его заблаговременно, и пополняйте по мере необходимости, если вспомните что-то недостающее. Кстати, список можно внести в телефон, тогда поход в магазин будет еще удобнее.

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Единственное, что вам понадобится — это выделить дополнительное место для запасов. К счастью, большинство заблаговременных приобретений (см. ниже), не обязательно ставить в холодильник. Их можно хранить в кладовке или в шкафчике на лоджии.

Какие продукты можно смело закупать заранее?

Прежде всего, это, конечно, консервы. Они понадобятся для приготовления салатов и закусок. К ним относятся:
• зеленый горошек;
• консервированная кукуруза;
• фасоль (для лобио);
• лечо и пр.

Также это соления и маринады:
• консервированные огурцы;
• томаты;
• грибы;
• оливки, маслины и т. д.

Стоит запастись майонезом. Кстати, если он находится в пластиковой таре, его можно положить в морозильное отделение, там он может лежать сколько угодно, при этом будет сохранять свои свойства. Также запаситесь кетчупом, горчицей, хреном, томатной пастой и т. п.

Запаситесь рыбными консервами, такими, как:
• шпроты;
• тунец;
• лосось;
• печень трески;
• икра и т. д.

Можно заранее купить копчености в вакуумной упаковке:
• твердокопченые колбасы;
• шпик;
• бекон и т. д.

Сливочное масло может храниться в морозилке сколько угодно. Туда же можно отправить купленные мясо, дичь, рыбу (хотя эти позиции можно приобрести и накануне праздника).

Еще запаситесь яйцами, растительным маслом, приправами, мукой (если собираетесь печь самостоятельно).

К сладкому столу понадобятся:
• чай;
• кофе;
• сахарный песок.

И, конечно, заранее можно купить алкоголь: вино, шампанское. То же самое относится к сокам в герметичной упаковке.
Конфеты тоже можно приобрести заблаговременно.

Что покупать в последнюю очередь

Естественно, есть продукты, которые придется купить непосредственно перед праздником, потому что они не могут долго храниться. В первую очередь, это молочная продукция:
• молоко;
• сметана;
• сливки;
• сыры.

Далее, это фрукты, особенно мягкие. И, конечно, овощи.
Также это свежие мясо и рыба. Мясные и рыбные нарезки тоже лучше приобрести ближе к Новому году.

Не подлежат хранению торты, пирожные, хлебобулочные изделия. Кстати, хлеб и булку, предназначенные для повседневных нужд, можно ранить в холодильнике, они там не портятся. Но для праздничного застолья лучше купить свежий хлеб.

Как выбрать лучшие консервы

В обществе существует ошибочное мнение, что, мол, консервы вредны. Это не так. Все консервы различаются между собой. К счастью, есть много таких, которые можно смело употреблять в пищу. Все зависит от их состава, от того, в каком регионе они произведены и прочих деталей.

Покупая консервы, прежде всего, читайте состав, указанный на этикетке. Главное, чтобы они не содержали пищевых добавок. Например, если в составе томатной пасты указаны только помидоры и соль, ее смело можно покупать. Или, например, в составе рыбных консервов указаны только рыба, растительное масло, соль и специи. Такие консервы являются качественными и тоже могут занять достойное место на вашем столе.

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