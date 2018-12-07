Что стоит заранее купить к новогоднему столу

Запаситесь рыбными консервами, такими, как:
• шпроты;
• тунец;
• лосось;
• печень трески;
• икра и т. д.
Можно заранее купить копчености в вакуумной упаковке:
• твердокопченые колбасы;
• шпик;
• бекон и т. д.
Сливочное масло может храниться в морозилке сколько угодно. Туда же можно отправить купленные мясо, дичь, рыбу (хотя эти позиции можно приобрести и накануне праздника).
Еще запаситесь яйцами, растительным маслом, приправами, мукой (если собираетесь печь самостоятельно).
К сладкому столу понадобятся:
• чай;
• кофе;
• сахарный песок.
И, конечно, заранее можно купить алкоголь: вино, шампанское. То же самое относится к сокам в герметичной упаковке.
Конфеты тоже можно приобрести заблаговременно.
Что покупать в последнюю очередь
Естественно, есть продукты, которые придется купить непосредственно перед праздником, потому что они не могут долго храниться. В первую очередь, это молочная продукция:
• молоко;
• сметана;
• сливки;
• сыры.
Далее, это фрукты, особенно мягкие. И, конечно, овощи.
Также это свежие мясо и рыба. Мясные и рыбные нарезки тоже лучше приобрести ближе к Новому году.
Не подлежат хранению торты, пирожные, хлебобулочные изделия. Кстати, хлеб и булку, предназначенные для повседневных нужд, можно ранить в холодильнике, они там не портятся. Но для праздничного застолья лучше купить свежий хлеб.
Как выбрать лучшие консервы
В обществе существует ошибочное мнение, что, мол, консервы вредны. Это не так. Все консервы различаются между собой. К счастью, есть много таких, которые можно смело употреблять в пищу. Все зависит от их состава, от того, в каком регионе они произведены и прочих деталей.
Покупая консервы, прежде всего, читайте состав, указанный на этикетке. Главное, чтобы они не содержали пищевых добавок. Например, если в составе томатной пасты указаны только помидоры и соль, ее смело можно покупать. Или, например, в составе рыбных консервов указаны только рыба, растительное масло, соль и специи. Такие консервы являются качественными и тоже могут занять достойное место на вашем столе.