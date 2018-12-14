Что есть, чтобы не растолстеть в праздники?

ОВОЩИ И СЫР

Свежие овощи — идеальная закуска, но не слишком усердствуйте с соусами. Выбирайте салаты, заправленные оливковым маслом или йогуртом. А если хотите съесть кусочек сыра, сделайте сэндвич не с хлебом или крекером, а с ломтиком огурца, пишет Домашний Очаг.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Если вам нужно выбрать между жюльеном и кусочком курицы, берите курицу! Это источник полезного нежирного белка — вы точно не останетесь голодной, а калорий в грудке не так уж и много. Если курица выглядит слишком жирной или приготовлена с подозрительным на вид соусом, положите на тарелку бумажную салфетку, а уже на нее — закуску. Так вы удалите лишний жир.

БРУСКЕТТА

Эти маленькие тосты обычно готовят с помидорами, базиликом и оливковым маслом — отличный выбор. Но, если вам предлагают брускетту с более питательными ингредиентами, съешьте один тост

целиком, а со второго возьмите только начинку.

КРЕВЕТКИ

Шесть крупных креветок и чайная ложка коктейльного соуса дадут вам всего 100 ккал, так что не отказывайтесь! Если на столе есть ломтик лимона, сбрызните их лимонным соком — так еще вкуснее.

ДЕСЕРТ

Конечно, идеальный десерт — это свежие фрукты. Но ведь у нас Новый год! Обязательно позвольте себе сладкое, но старайтесь ограничиться двумя пирожными, каждое из которых не больше шарика для пинг-понга. И возьмите свежих ягод!

НАПИТКИ

Старайтесь не увеличивать количество калорий за счет фруктовых соков или морсов — пейте воду. А при выборе алкогольных напитков отдавайте предпочтение сухому вину или коктейлям с несладким тоником. Помните, что 2 бокала — это норма, которую не стоит превышать.