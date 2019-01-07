Что делать с новогодней ёлкой? Можно съесть, и не только

Хотя вовсе не обязательно ее выбрасывать, пишет delfi.lv со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Предлагаем шесть способов извлечь пользу из вашего новогоднего дерева.

1. Съешьте её

В прямом смысле. Например, в виде копченого в сосновой хвое лосося. Или хвойного чая. Или самодельного мороженого с еловым вкусом.

Шеф-повар ресторана знаменитой гостиницы Ritz в Лондоне Джон Уильямс в своей кулинарной книге Rits London: The Cookbook советует порубить елку в качестве полуфабриката, чтобы впоследствии использовать при готовке ее пахучие и пряные иголки, и предлагает рецепт крема из лимонной вербены и дугласовой пихты.

Другой известный повар — Рене Редзепи, чей ресторан Noma в Копенгагене несколько лет подряд был признан лучшим в мире, — тоже не первый год использует в своих блюдах еловую хвою в качестве особой приправы.

Американские индейцы традиционно используют богатые витамином С молодые отростки хвойного дерева в своих заготовках и чаях.

Шеф-предприниматель Джулия Георгалис, имеющая в Лондоне мини-пекарню Bread Companion, говорит, что елочную хвою можно использовать в пищу разными способами.

"Ёлка на вкус немножко напоминает ваниль, так что из нее получается вкусное мороженое. Вы просто готовите заварной крем, добавляете немного еловой настойки, взбиваете — и в морозилку. Это довольно просто сделать в домашних условиях", — поясняет Джулия.

Также хвоя может использоваться для копчения овощей или же для консервирования, добавления в джемы или настойки.