11.12.2018, 16:05

Что будет, если не праздновать Новый год


rus.delfi.ee
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Что будет, если не праздновать Новый год
Photo by Susanne Jutzeler from Pexels

Все добрые люди должны отмечать Новый год. Рождество или 8 Марта — это по желанию, в зависимости от идейных убеждений. А Новый год — непременно! Что будет, если этого не сделать, выясняла Юлия Верклова.

Из всех религиозно-мистических постулатов в сознании наших людей особенно закрепился этот: как новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому все стремятся в ночь на 1 января не спать и моделировать будущее. Большинство при этом много пьют, едят и смотрят телевизор. Логично, что потом весь год они безуспешно стараются похудеть, борются с мигренью и смотрят сериалы, жалуясь на постоянный недосып, пишет Lady.mail.ru.

А что будет, если ночью не есть, не пить, не смотреть телевизор и не водить хороводы вокруг елочки? А если вообще елочку не наряжать? Сейчас расскажу!

Будет работа

Есть целая каста людей, которые Новый год проводят на работе. Даже не просто на работе, а буквально на боевом посту: врачи, пожарные, пограничники, полицейские… Продавцы.

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Я, когда этот опрос про Новый год затевала, удивилась, что продавцы откликались чаще, чем врачи. В принципе это логично: у врачей новогоднее дежурство случается раз в пятилетку, а продавцы идут на это ежегодно, сознательно и добровольно.

Валя: ”Мы всей семьей каждый Новый год работаем почти до полуночи у сестры в магазине игрушек. Вы бы удивились, узнав, когда некоторые Деды Морозы подарки покупают! Потом быстро домой, легкий ужин и спать. Зато высыпаемся!”

Думаю, у всех, кто так проводит Новый год, потом весь год есть работа. И, может, даже они идут на эту работу, как на праздник.

Будет ребенок

Если врачи в Новый год дежурят, значит, это кому-нибудь нужно. Кто-то лежит под их присмотром (тех, кто ходит, обычно выписывают перед долгими выходными) и, соответственно, тоже не празднует.

Оксана: ”На 28-й неделе беременности у меня прямо на работе открылось кровотечение, и меня на скорой увезли в больницу. Было это 17 декабря. Весь день шел консилиум: рожать сейчас или попробовать вылежать еще какой-то срок.

Из-за того что это мальчик (у них намного хуже выживаемость и тяжелее патологии на этом сроке), был выбран второй вариант. И меня упаковали в палату на строгий постельный режим. Нельзя было даже сидеть. К Новому году доктор меня домой не отпустил… Кстати, одну из отпущенных 1 января привезли обратно в родах.

Перед праздниками в отделении осталось три человека: я, моя соседка по палате и медсестра.

Вечером к моей соседке пришел сбежавший от пьяного папы сынишка лет восьми. Дежурный врач разрешил оставить его до утра. А куда девать-то?

В полночь мы шепотом крикнули: ”Ура!” — и спать. Родили в срок, как положено: я в конце января, соседка — в начале февраля. Сейчас дети уже первоклассники”.

Будет муж и много денег

А это история из жизни моей бывшей коллеги. Бедняга свалилась с ангиной буквально накануне праздников — 29 декабря. Сначала грозилась, что к волшебной ночи успеет привести себя в порядок, но чем ближе к делу, тем стремительнее ползла вверх ее температура.

Наташа: ”Новый год я встретила в полубреду с температурой сорок. Суеверные подружки предрекали ”сложный год”. И он начался действительно непросто.

В январе мне пришлось сменить работу, но уже к весне я стала зарабатывать в три раза больше, чем на прежнем месте. А аккурат 1 апреля встретила своего будущего мужа: пришла на переговоры домой к одной из заказчиц, а у нее в гостях был ее неженатый брат…

Мы вместе 12 лет, у нас чудесная дочка. И я чувствую, что все это как-то связано с тем, что однажды я ”пропустила” Новый год. Хотя муж считает наоборот. По его версии, дело в том, что он-то как раз отмечал тот Новый год по всем правилам и загадал встретить свою жену. И вот — меня ему буквально на дом доставили. Возможно, он прав”.

Будет все, как надо

Я сама, кстати, получила и мужа, и работу мечты в тот единственный год, который не отмечала. У меня заканчивался отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. На старую работу мне возвращаться не хотелось, а новая все никак не находилась. Мужа не было. Мы с малышом жили на мои гонорары. И, чтобы поддерживать более или менее сносное существование, приходилось работать очень много. Я бегала на собеседования, но все как-то безрезультатно…

ТОП

За неделю до Нового года я обнаглела и попросилась редактором в один из тех журналов, куда писала. Будем честны, в те годы это был журнал номер один в России — и я знала, что со стороны туда не берут. Меня, конечно, из вежливости пригласили на собеседование… Но на том все и закончилось. К концу года я подошла настолько изможденной, что решила остатки сил не тратить на добывание елки и стояние у плиты.

В новогоднюю ночь я просто уложила сына и сама легла спать. А 3 января (тогда еще не было 10-дневных каникул) мне позвонил главный редактор того самого журнала № 1 и спросил: ”А что ж вы на работу-то не вышли?”

И я вышла. На следующий же день. И у меня началась совсем другая жизнь. Весной я купила первую в своей жизни машину. Осенью попала на ней в аварию, а на разборе в страховой компании впервые увидела своего нового мужа. Пожалуй, тот неотмеченный год был самым поворотным в моей жизни.

Ничего не будет

А еще у меня есть знакомые (и их на удивление много), которые просто так много лет не отмечают Новый год. Ну, может, ужинают с шампанским (в обычное время) и ложатся спать. И им за это ничего не бывает — ни специфично хорошего, ни эксклюзивно плохого.

Я думаю, примета все-таки верна. И у людей, которые 1—2 раза в жизни не отмечали Новый год, она стопроцентно сработала. Смотрите: они не праздновали Новый год, то есть резко и решительно отказались от привычного, годами наработанного, сценария. И, соответственно, вся их жизнь после этого тоже пошла по новому сценарию и оказалась совсем-совсем не похожа на прежнюю. А те, кто не отмечал никогда, смогут изменить жизнь, когда наконец отметят… Впрочем, все это, конечно, суеверия.

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