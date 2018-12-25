Чем занять ребенка на праздники: 5 идей для игр со льдом

Рисование льдом

Если ваш ребенок уже вышел из того возраста, когда все яркое и интересное моментально отправляется в рот, то вам можно попробовать разнообразить его досуг рисованием цветными льдинками. Занятие это очень увлекательное. Замороженная вода с пищевыми красителями похожа на леденцы. Тая, лед оставляет на бумаги цветные разводы. Игра развивает мелкую моторику и стимулирует творческое мышление, пишет Домашний Очаг.

Вам понадобятся:

контейнер для льда;

пищевые красители;

зубочистки;

плотный картон.

Налейте воду в ячейки контейнера для льда и растворите в ней пищевые красители разных цветов. Накройте емкость листом картона с предварительно проделанными в нем отверстиями под зубочистки. Вставьте зубочистки и заморозьте воду.

Ледяная сокровищница

Дети часто приносят с улицы камни, веточки, еловые шишки и прочие ”сокровища”, с которыми так весело играть на свежем воздухе. Один из способов развить фантазию ребенка — заморозить их, предварительно поместив в воду. Вы сможете рассматривать ледяной гербарий и вместе сравнивать, как меняются найденные предметы после заморозки.

Яйца динозавров

Разнообразить досуг уже подросших детей помогут воздушные шары. Наполните их водой и поместите внутрь маленькие фигурки динозавров. После того как вода замерзнет, выньте ледяные яйца из шаров.

Наблюдайте за тем, как лед тает. Рассмотрите фигурки на просвет. Представьте, что вместе с таянием льда маленькие динозавры появляются на свет. Вариантов много, и все жутко интересные.

Ледяная флотилия