Чем занять ребенка на праздники: 5 идей для игр со льдом
Эти веселые игры помогут поближе познакомить ребенка с необычным материалом — льдом — и весело провести время вместе.
Эти веселые игры помогут поближе познакомить ребенка с необычным материалом — льдом — и весело провести время вместе.
Рисование льдом
Если ваш ребенок уже вышел из того возраста, когда все яркое и интересное моментально отправляется в рот, то вам можно попробовать разнообразить его досуг рисованием цветными льдинками. Занятие это очень увлекательное. Замороженная вода с пищевыми красителями похожа на леденцы. Тая, лед оставляет на бумаги цветные разводы. Игра развивает мелкую моторику и стимулирует творческое мышление, пишет Домашний Очаг.
Вам понадобятся:
контейнер для льда;
пищевые красители;
зубочистки;
плотный картон.
Налейте воду в ячейки контейнера для льда и растворите в ней пищевые красители разных цветов. Накройте емкость листом картона с предварительно проделанными в нем отверстиями под зубочистки. Вставьте зубочистки и заморозьте воду.
Ледяная сокровищница
Дети часто приносят с улицы камни, веточки, еловые шишки и прочие ”сокровища”, с которыми так весело играть на свежем воздухе. Один из способов развить фантазию ребенка — заморозить их, предварительно поместив в воду. Вы сможете рассматривать ледяной гербарий и вместе сравнивать, как меняются найденные предметы после заморозки.
Яйца динозавров
Разнообразить досуг уже подросших детей помогут воздушные шары. Наполните их водой и поместите внутрь маленькие фигурки динозавров. После того как вода замерзнет, выньте ледяные яйца из шаров.
Наблюдайте за тем, как лед тает. Рассмотрите фигурки на просвет. Представьте, что вместе с таянием льда маленькие динозавры появляются на свет. Вариантов много, и все жутко интересные.
Ледяная флотилия
Устройте настоящий морской бой, используя собственную ледяную флотилию. Подготовьте пару десятков ”корабликов”, заморозив лед с зубочистками по принципу, описанному в первой игре. Оберните зубочистки кусочками цветной фольги (она будет символизировать паруса). Поместите кубики льда в емкость с водой. Дуйте на ”кораблики”, заставляя их плыть. Выигрывает тот, чья флотилия выдержит натиск противника и не растает в воде.
Рисование солью
Эта игра понравится самым маленьким детям, которые уже научились держать в руках кисть. Наполните глубокую силиконовую или пластиковую емкость водой и заморозьте ее в холодильнике. Затем выньте ледяную глыбу и положите на тарелку.
Позвольте ребенку проявить фантазию и раскрасить лед по своему усмотрению. Для получения интересного эффекта посыпайте поверхность солью. Это поможет закрепить краску на льду и сделать ее ярче.
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