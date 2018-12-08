Ароматные запахи в доме

Всегда приятно зайти в дом, в котором с порога вас окутывает приятный, но не назойливый аромат.

Вдвойне приятно, если этот аромат исходит не из химических ароматизаторов воздуха, а из цветов и фруктов, кофейных зёрен и чая.

Скоро Новый год — замечательный праздник, полный волшебства. Совсем не лишними в новогоднюю ночь окажутся изготовленные собственноручно накануне ароматизаторы, способные лёгким благоуханием настроить на праздничное настроение, веселье и веру в чудеса!

Самый простой способ ароматизировать воздух — заварить чай. Можно взять пачку (100 г) чистого зелёного чая (без ароматизаторов и добавок), высыпать его в кастрюльку, залить водой (чтобы чай был покрыт водой), закрыть плотно крышкой и поставить на маленький огонь на 10 минут. Открыть крышку, чтобы наполнить помещение терпким приятным горьковатым запахом. После исчезновения терпкого аромата в комнате останется запах свежести, обещает MyJane.ru.

Если заварить пачку ароматного чая, например с бергамотом, помещение наполнится приятным запахом, улучшающим настроение, настраивающим на праздник.

Еще один простой способ очистить воздух и наполнить его приятным ароматом с использованием молотого кофе. 1,5 ст.. ложки молотого кофе насыпать на разогретую сковороду и прожарить, помешивая во избежание пригорания.

Кстати, если насыпать кофе (молотый или зерна) в небольшую вазочку и поставить в комнате, можно на какое-то время обеспечить ни с чем несравнимый аромат в комнате. Для поддержания эффекта засыпайте свежий кофе по мере угасания аромата.

Всё в жизни совершенствуется. Для создания приятного аромата в доме придумали помандер — душистый шарик из фруктов или цитрусовых, пропитанных пряностями.

Ещё можно успеть до Нового года изготовить помандер.