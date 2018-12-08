Ароматные запахи в доме

Что может быть лучше: украшенный к празднику дом, накрытый стол и волшебный нежный аромат...
Всегда приятно зайти в дом, в котором с порога вас окутывает приятный, но не назойливый аромат.
Вдвойне приятно, если этот аромат исходит не из химических ароматизаторов воздуха, а из цветов и фруктов, кофейных зёрен и чая.
Скоро Новый год — замечательный праздник, полный волшебства. Совсем не лишними в новогоднюю ночь окажутся изготовленные собственноручно накануне ароматизаторы, способные лёгким благоуханием настроить на праздничное настроение, веселье и веру в чудеса!
Самый простой способ ароматизировать воздух — заварить чай. Можно взять пачку (100 г) чистого зелёного чая (без ароматизаторов и добавок), высыпать его в кастрюльку, залить водой (чтобы чай был покрыт водой), закрыть плотно крышкой и поставить на маленький огонь на 10 минут. Открыть крышку, чтобы наполнить помещение терпким приятным горьковатым запахом. После исчезновения терпкого аромата в комнате останется запах свежести, обещает MyJane.ru.
Если заварить пачку ароматного чая, например с бергамотом, помещение наполнится приятным запахом, улучшающим настроение, настраивающим на праздник.
Еще один простой способ очистить воздух и наполнить его приятным ароматом с использованием молотого кофе. 1,5 ст.. ложки молотого кофе насыпать на разогретую сковороду и прожарить, помешивая во избежание пригорания.
Кстати, если насыпать кофе (молотый или зерна) в небольшую вазочку и поставить в комнате, можно на какое-то время обеспечить ни с чем несравнимый аромат в комнате. Для поддержания эффекта засыпайте свежий кофе по мере угасания аромата.
Всё в жизни совершенствуется. Для создания приятного аромата в доме придумали помандер — душистый шарик из фруктов или цитрусовых, пропитанных пряностями.
Ещё можно успеть до Нового года изготовить помандер.
Очень ароматный помандер получается из апельсина или мандарина, лимона. Возьмите выбранный фрукт, наколите его острой палочкой, хорошенько обсыпьте и натрите порошком корицы. В проколотые дырочки вставьте бутончики гвоздики и положите плод на 10-12 дней в тёмное и тёплое место, чтобы плод привял. Обвяжите красивой ленточкой и повесьте помандер в выбранном месте. Лучше всего поближе к источнику света: торшеру, люстре. Секрет в том, что нагреваясь, он будет пахнуть еще сильнее. Обычно приятный аромат источается из этого чуда на протяжении почти шести месяцев.
Вместо корицы можно взять порошок мускатного ореха, вместо гвоздики — душистый перец, апельсин заменить на мандарин или лимон.
Если заранее не удалось подготовить помандер, воспользуйтесь ароматизатором из апельсина.
Острым ножом срежьте верхушку апельсина, чайной ложечкой достаньте мякоть. В образовавшуюся чашечку насыпьте корицу (1 чайную ложку), гвоздику (2 штучки), 4 капли апельсинового эфирного масла. Ароматизатор готов.
Ароматические палочки
Этот ароматизатор наполнит дом благоуханием и одновременно станет стильным украшением.
Для изготовления понадобятся деревянные палочки (шпажки для шашлыков), небольшая ваза, желательно с узким горлом или красивая прозрачная стеклянная бутылка, дезодорированное растительное масло, эфирное масло (розовое или лавандовое или смесь по вашему усмотрению), спирт или водка для ускорения процесса ароматизации.
Залить в бутылку или вазочку растительное масло, чтобы оно покрывало третью часть длины палочек, добавить эфирное масло из расчёта: на 100мл масла растительного 25 капель эфирного масла. Полученную смесь тщательно перемешать и добавить к ним 2 чайные ложки спирта или водки. Ароматную смесь перелить в выбранную ёмкость и поставить в неё несколько деревянных палочек.
По мере угасания интенсивности запаха, добавляйте по несколько капель выбранного эфирного масла в ароматизатор.
Цветочный ароматизатор
К сожалению, этот ароматизатор не удастся сделать к этой новогодней ночи, но к следующей — обязательно!
ТОП
Соберите летом ароматные лепестки сирены, розы, жасмина. Возьмите красивый бокал, уложите на дно слой лепестков, сверху засыпьте мелкой солью, затем опять слой лепестков, за ними соль. Заполните бокал до краёв, чередуя слои лепестками и солью. Влить в бокал водку или коньяк, можно разведённый медицинский спирт. Спиртное вливают из расчета: на 0,5 л ёмкости 10 чайных ложек жидкости. Прикрыть бокал стеклянной крышкой или другим стеклянным предметом, поставить на две недели в тёмное место. Чтобы насладиться ароматом, снимайте стекло с бокала: волшебный аромат заполнит комнату. Для длительного использования не забывайте прикрывать бокал стеклом и открывать только по мере надобности.
Прежде чем ароматизировать воздух в доме, его необходимо очистить. Самый простой и надёжный способ — проветривание. Проще всего устроить сквозняк, чтобы вытеснить застоявшийся воздух. Если вы не привыкли к сквознякам, придётся на время проветривания выйти из помещения. И, конечно же, ароматизировать воздух лучше после уборки. Никакие ароматные запахи не принесут ощущение покоя или наоборот праздника в неубранном помещении.
Как видите, изготовить ароматизатор совсем несложно, можно выбрать любой аромат и радовать себя и родных, друзей и знакомых, приходящих в ваш дом.
Существует масса способов создать в доме аромат уюта и волшебства. Можно использовать аромасвечи, аромалампы, саше, ароматические палочки.
Выбор за вами! Не обязательно ждать праздника, пусть уют и волшебный запах всегда присутствуют в вашем доме!