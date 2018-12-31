31.12.2018, 18:05

Анонс: Delfi будет транслировать новогоднюю речь президента Кальюлайд из Пярну

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Начало в 23:45!
rus.delfi.ee
EST 1
Анонс: Delfi будет транслировать новогоднюю речь президента Кальюлайд из Пярну
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Сегодня в Канун Нового года президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесет традицонную новогоднюю речь. На этот раз — из Пярну.

Delfi будет транслировать новогоднюю речь президента. Начало в 23:45!

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