31.12.2018, 18:05
Анонс: Delfi будет транслировать новогоднюю речь президента Кальюлайд из Пярну(15)
Начало в 23:45!
Сегодня в Канун Нового года президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесет традицонную новогоднюю речь. На этот раз — из Пярну.
Сегодня в Канун Нового года президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесет традицонную новогоднюю речь. На этот раз — из Пярну.
Delfi будет транслировать новогоднюю речь президента. Начало в 23:45!
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