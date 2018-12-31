Анонс: Delfi будет транслировать новогоднюю речь президента Кальюлайд из Пярну rus.delfi.ee EST 1

фото иллюстративное Foto: Priit Simson

Сегодня в Канун Нового года президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесет традицонную новогоднюю речь. На этот раз — из Пярну.