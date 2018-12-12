6 способов не разориться на новогодних подарках
Как купить подарки для родных, близких и просто знакомых и при этом не выйти за рамки бюджета?
Как купить подарки для родных, близких и просто знакомых и при этом не выйти за рамки бюджета?
Каждый год вы обещаете себе, что отнесетесь к выбору подарков разумно и экономно, но теряете голову, попав в магазин? Учитесь не попадаться в ловушки, которые готовят для нас магазины, пишет Домашний Очаг.
Составьте план и внесите в него незапланированные расходы. Даже если вы сделаете очень подробный список покупок, рассчитать все до копейки не удастся. Какие-то подарки окажутся дороже, чем вы ожидали, а в последний момент выяснится, что вы совершенно забыли о чем-то важном. Не говоря уже о том, что такие ”незначительные” расходы, как упаковка или доставка подарков, могут увеличить траты на 20−30%, особенно когда вы отправляете посылки в другие города. Поэтому, если вы не хотите выходить за рамки определенной суммы, сразу же включите в бюджет графу ”Незапланированные расходы” и отложите деньги на тот случай, если что-то придется докупать прямо перед праздником. Простые способы экономить деньги.
На старт, внимание, марш! Если вы рассчитываете, что в последний момент сможете приобрести новогодние сувениры за бесценок, вас ждет неприятный сюрприз. По результатам опросов на нашем сайте, те, кто отправляется в магазины еще в начале декабря, тратят на порядок меньше женщин, которые покупают все накануне 31 декабря. Объяснение простое: самые бюджетные подарки разбирают в первую очередь, а кроме того, в предпраздничной толкотне у большинства из нас не хватает терпения рассматривать и выбирать.
Держите руки в карманах. Потрясающее платье, уютный плед, симпатичные чашки с медвежатами — если не хотите потратить лишнее, старайтесь не трогать те товары, которые не вписываются в ваш бюджет. Когда вы держите вещь в руках, то желание стать ее полноправным владельцем многократно усиливается, уверяют психологи. Именно поэтому на восточных рынках вам настойчиво предлагают все потрогать и примерить. Канадские исследователи даже пришли к выводу, что, подержав в руках симпатичную чашку или игрушку, женщины будут готовы заплатить за нее на 10% больше.
Сделайте паузу. Главный враг любого бюджета — спонтанные покупки. Если вы знаете, что легко расстаетесь с деньгами под влиянием момента, делайте перерывы между покупками. Психологи из Йельского университета объясняют: дольше всего человек обдумывает первое приобретение. А после того как первая сумма потрачена, психологический барьер исчезает и делать каждую следующую покупку становится все легче и легче. Вы собирались подарить сестре уютный свитер, но присмотрели еще и шарф, а потом заметили отличные сережки, к тому же совсем недорогие… Пора остановиться и выпить чаю или прогуляться по улице. Если вы ищете подарки онлайн, время от времени отвлекайтесь на любые домашние дела. Еще 9 ловушек, которые готовит для нас супермаркет.
Отпишитесь от электронных рассылок. Так приятно по почте или СМС получать уведомления о начале распродаж в ваших любимых магазинах! Но, по результатам маркетинговых исследований, покупатели, которые получают подобные рассылки, тратят во время распродажи на 83% больше остальных. Лучший метод защиты — откажитесь от рекламных уведомлений, а в магазин отправляйтесь тогда, когда вам что-то нужно, а не тогда, когда начинаются скидки.
На время забудьте о себе. Когда вы покупаете что-то приятное для других, очень хочется побаловать и себя тоже. Часто оказывается, что подарки для себя любимой стоят почти столько же, сколько сувениры для всех родных и близких, вместе взятых. Помните, что вам тоже будут дарить подарки, и держите себя в руках!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.