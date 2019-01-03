03.01.2019, 12:35

5 вещей, которые нужно сделать в начале 2019 года, чтобы стать счастливее


rus.delfi.ee
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5 вещей, которые нужно сделать в начале 2019 года, чтобы стать счастливее
Photo by Sebastian Voortman from Pexels

Чтобы грядущий год приносил только радость и удачу, необходимо позаботиться о своем будущем уже январе. Составьте список дел на ближайший месяц, и тогда в 2019 году вы сможете стать счастливее.

В начале каждого года мы надеемся на то, что в грядущие двенадцать месяцев наша жизнь изменится к лучшему. Однако не стоит слепо верить в чудо: необходимо прилагать усилия и со своей стороны. Несмотря на то, что новогодние каникулы в самом разгаре, в промежутке между отдыхом и праздничным весельем необходимо найти время для других важных дел. О том, что нужно сделать в начале 2019 года, расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Сделать перестановку в доме

Атмосфера в доме зависит не только от настроения домочадцев, но и от окружающей обстановки. Если в последнее время пребывание в жилище доставляет вам дискомфорт, настало время сделать перестановку. Без грусти и сожаления избавляйтесь от старых вещей, с которыми связаны негативные воспоминания. Если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, желательно сделать ремонт, заменить мебель и другие элементы декора. Таким образом вы очистите энергетику дома от негатива, а значит, уже скоро счастье постучится в ваши двери.

Составить список целей на весь год

Конечно, непредвиденные события зачастую нарушают наши планы, но жизнь станет гораздо спокойнее, если вы составите хотя бы примерный список дел на ближайшие месяцы. Первым пунктом в списке нужно обозначить самую главную цель, чтобы мотивировать себя на ее достижение. Самое главное — не ставьте перед собой цели, которые, по вашему мнению, вам не удастся достичь в грядущем году, чтобы не давать себе лишнего повода для волнения.

Сделать добрые дела

Вселенная всегда благодарит тех, кто безвозмездно совершает добрые дела. Поэтому, если вы хотите обрести счастье, необходимо осчастливить других людей. Это не значит, что вам придется переводить баснословные суммы в благотворительные фонды. Вы можете оказать посильную помощь детским домам, нуждающимся, или сделать доброе дело для близкого человека. Положительные эмоции других людей позволят вам почувствовать себя по-настоящему счастливыми.

Устроить себе короткий отпуск

Чтобы успешно справляться с задачами, запланированными на грядущий год, необходимо набраться сил уже в январе. Для этого можно немного побаловать себя и устроить себе отпуск. Если есть возможность, можно отправиться в другую страну, чтобы познакомиться с чужой культурой. Но если такой возможности нет, получить новые впечатления можно и в родном городе. Посетите свои любимые места или отдохните на природе, чтобы насладиться спокойной атмосферой и восстановить энергию.

Провести время с близкими

Улыбки близких людей могут сделать нас счастливыми, но зачастую нам не хватает времени для общения. Пока вы окончательно не погрузились в работу и дела, нужно уделить внимание своим близким. Пригласите в гости самых дорогих вам людей и проведите время так весело, чтобы воспоминания об этом дне согревали вам душу до конца года. Также вы можете отправиться с родными и друзьями в путешествие или просто прогуляться по улицам вашего города. Выберите занятие, которое придется по душе вам и вашим близким, и вы непременно почувствуете себя счастливыми.

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