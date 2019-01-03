5 вещей, которые нужно сделать в начале 2019 года, чтобы стать счастливее

В начале каждого года мы надеемся на то, что в грядущие двенадцать месяцев наша жизнь изменится к лучшему. Однако не стоит слепо верить в чудо: необходимо прилагать усилия и со своей стороны. Несмотря на то, что новогодние каникулы в самом разгаре, в промежутке между отдыхом и праздничным весельем необходимо найти время для других важных дел. О том, что нужно сделать в начале 2019 года, расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Сделать перестановку в доме

Атмосфера в доме зависит не только от настроения домочадцев, но и от окружающей обстановки. Если в последнее время пребывание в жилище доставляет вам дискомфорт, настало время сделать перестановку. Без грусти и сожаления избавляйтесь от старых вещей, с которыми связаны негативные воспоминания. Если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, желательно сделать ремонт, заменить мебель и другие элементы декора. Таким образом вы очистите энергетику дома от негатива, а значит, уже скоро счастье постучится в ваши двери.

Составить список целей на весь год

Конечно, непредвиденные события зачастую нарушают наши планы, но жизнь станет гораздо спокойнее, если вы составите хотя бы примерный список дел на ближайшие месяцы. Первым пунктом в списке нужно обозначить самую главную цель, чтобы мотивировать себя на ее достижение. Самое главное — не ставьте перед собой цели, которые, по вашему мнению, вам не удастся достичь в грядущем году, чтобы не давать себе лишнего повода для волнения.

Сделать добрые дела