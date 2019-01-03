14 уютных семейных фильмов для зимнего вечера
Лучшее развлечение для длинных вечеров с семьей — кино: смешное и трогательное, про дружбу и любовь. Где там наша миска с попкорном?
Лучшее развлечение для длинных вечеров с семьей — кино: смешное и трогательное, про дружбу и любовь. Где там наша миска с попкорном?
Марли и я (2008)
Молодая семейная пара, журналисты, переезжает в другой город: новая работа, новое окружение, сплошной стресс, да и о ребенке уже пора подумать. Что же делают эти ответственные люди?
Конечно, заводят собачку!
Потому что кто-то им рассказал, что воспитание щенка — лучшая тренировка перед тем, как приступить к воспитанию человеческого детеныша. А вот о том, что собака может оказаться не плюшевой симпатягой, а существом с крайне вредным и упертым характером, их никто не предупредил, пишет Домашний Очаг.
Миллионер из трущоб (2008)
Телешоу — опасный способ заработать денег и стать известным: в этом быстро убеждается Джамаль, 18-тилетний сирота из беднейшего района Мумбаи. Слишком подозрительно он выглядел — знал ответы почти на все вопросы! Но на шоу Джамаль пришел не случайно, и ответы знал тоже не случайно, так что посмотрите этот красивый и трогательный фильм про волю и стремление к своей цели.
Девочка и лисенок (2007)
Десятилетняя Лулу, дочка фермера, однажды встречает в лесу лисенка. После короткого знакомства он убегает, но Лулу мечтает снова его увидеть — а пока в заснеженном лесу нет новых следов, изучает книгу про повадки зверей. Девочка и зверь подружатся, и лис даже попробует быть домашним животным… Но, к сожалению… Впрочем, лучше посмотрите сами и узнаете, чем все закончится. Грустное, но теплое кино.
Остров Ним (2008)
На безлюдном острове живет папа-океанолог со своей храброй дочкой — она ассистирует ему в его исследованиях. Еще на острове полно животных, прирученных и не очень — морской лев, игуана, черепаха… А в Сан-Франциско живет писательница, автор отличных романов о приключениях, которые очень нравятся девочке. Хорошо бы познакомиться, но у писательницы множество фобий, мешающих ей не то что общаться с людьми, а даже выходить из дома. Когда вся эта компания, наконец, встретится — будет весело! Хороший семейный фильм на вечер.
Призрак (2015)
Талантливый, хотя и обладающий сложным характером, авиаконструктор вот-вот закончит создание очень важного и очень инновационного самолета. Но не успевает — погибает, сев пьяным за руль, и становится призраком. А видит его только школьник Ваня, у которого в жизни тоже все непросто — мама гиперопекающая, одноклассники травят, жизнь не удалась. Этот странный тандем, Призрак и Ваня, продолжат работу над самолетом, а заодно справятся еще с кое-какими проблемами.
Белоснежка: месть гномов (2012)
Отличная сказка ”на новый лад” в исполнении Джулии Робертс и Лили Коллинз: мачеха Белоснежки захватила власть в волшебной стране и вот-вот пустит хрупкое государство под откос, а сама Белоснежка сбегает из дворца и связывается с плохой компанией. Гномы-разбойники могут многое — и пугать, и веселить, и нежных девушек защищать.
Бесконечная история (1984)
Старая и невероятно красивая сказка про волшебный мир фантазий, который скрывается в душе 10-тилетнего Бастиана. В реальном мире у мальчика жизнь довольно грустная, зато в сказочном мире у него найдутся и друзья, и те, кому он может помочь, даже рискуя собственной жизнью. А потом окажется, что два этих мира очень даже связаны, и события в одном влияют на то, что происходит в другом!
1+1 (2012)
Этот фильм лучше смотреть с уже подросшими детьми (впрочем, решать вам). Много взрослых шуток и ситуаций, впрочем, довольно смешных.
Что делать, если ты парализованный богатый аристократ, и тебе все осточертело, и твои унылые сиделки тоже?
Нанять в сиделки темнокожего хулигана и раздолбая, который и работу-то не ищет, а хочет просто получить очередной официальный отказ, чтобы пособие по безработице сохранить. Получается странная пара, которая учится друг у друга кое-чему новому: например, что деньги в жизни не главное, что вкус к жизни можно найти и в самых разных обстоятельствах, что место приключениям там тоже найдется.
Волшебная страна (2004)
Он — не слишком успешный писатель-драматург, она — вдова с четырьмя сыновьями, что между ними общего? Но знакомство с Сильвией помогает Джеймсу найти потерянное вдохновение и написать сказку про Питера Пэна, мальчика, который не хотел взрослеть. История довольно печальная, но это светлая печаль — если верить в то, что где-то есть Волшебная страна, где ты обязательно встретишься с любимыми людьми, жить гораздо легче.
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день (2014)
День и правда начинается ужасно: кажется, происходят просто все неприятные вещи, которые только могут произойти с одним человеком. И так, между прочим, повелось с детства Александра, в то время как у прочих его родственников все было очень даже неплохо. Хорошо только то, что с собственной семьей Александру повезло, и они готовы поддержать его в самых смелых идеях.
Назад в будущее (1985)
Если вы уже смотрели — в каникулы самое время пересмотреть. А если нет — немедленно включайте компьютер! Как правильно пользоваться машиной времени? Что взять с собой в прошлое и как вести себя там? Можно ли, наконец, исправить что-то, что произошло очень давно — так, чтобы в настоящем все получилось наилучшим образом, или главное — ничего там не трогать, чтобы не произошло непоправимых изменений? Отличный фильм нашего детства, который просто необходимо показать детям — и ответить на все их вопросы про странную одежду, прически и обстановку в домах.
Как приручить дракона (2010)
Быть сыном вождя маленького, но храброго племени — большая ответственность: все ждут от тебя великих свершений. А ты — худой и трусоватый Иккинг, практически задохлик, и не желаешь сражаться с драконами. И случается так, что узнаешь о драконах кое-что важное — о чем не можешь просто так рассказать суровому родителю, потому что у вас и так конфликт отцов и детей. Один из лучших семейных фильмов про силу характера, смелость и открытость.
Вверх (2009)
Полнометражный мультфильм о том, как быстро проходит жизнь — не успеешь и глазом моргнуть. Карл и Элли прожили много счастливых лет вместе, но детьми так и не обзавелись, и в старости овдовевший Карл едет в путешествие к Райскому водопаду. И не просто так — а на связке воздушных шаров! И еще со случайным грузом — девятилетним толстячком Расселом, который случайно мимо проходил.
Кошмар перед Рождеством (1993)
Анимационный мюзикл про волшебный город Хэллоуин, царство страхов и кошмаров, где живут исключительно пугающие персонажи. Но Джеку надоело всех пугать и получать похвалы за эту скучную работу, и он случайно забредает в другой город — в Рождество. Тут все так здорово, что Джек решает принести немного праздничного настроения в свой город страхов, но, кажется, немного перестарался…
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