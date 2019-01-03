14 уютных семейных фильмов для зимнего вечера

На безлюдном острове живет папа-океанолог со своей храброй дочкой — она ассистирует ему в его исследованиях. Еще на острове полно животных, прирученных и не очень — морской лев, игуана, черепаха… А в Сан-Франциско живет писательница, автор отличных романов о приключениях, которые очень нравятся девочке. Хорошо бы познакомиться, но у писательницы множество фобий, мешающих ей не то что общаться с людьми, а даже выходить из дома. Когда вся эта компания, наконец, встретится — будет весело! Хороший семейный фильм на вечер.

Призрак (2015)

Талантливый, хотя и обладающий сложным характером, авиаконструктор вот-вот закончит создание очень важного и очень инновационного самолета. Но не успевает — погибает, сев пьяным за руль, и становится призраком. А видит его только школьник Ваня, у которого в жизни тоже все непросто — мама гиперопекающая, одноклассники травят, жизнь не удалась. Этот странный тандем, Призрак и Ваня, продолжат работу над самолетом, а заодно справятся еще с кое-какими проблемами.

Белоснежка: месть гномов (2012)

Отличная сказка ”на новый лад” в исполнении Джулии Робертс и Лили Коллинз: мачеха Белоснежки захватила власть в волшебной стране и вот-вот пустит хрупкое государство под откос, а сама Белоснежка сбегает из дворца и связывается с плохой компанией. Гномы-разбойники могут многое — и пугать, и веселить, и нежных девушек защищать.

Бесконечная история (1984)

Старая и невероятно красивая сказка про волшебный мир фантазий, который скрывается в душе 10-тилетнего Бастиана. В реальном мире у мальчика жизнь довольно грустная, зато в сказочном мире у него найдутся и друзья, и те, кому он может помочь, даже рискуя собственной жизнью. А потом окажется, что два этих мира очень даже связаны, и события в одном влияют на то, что происходит в другом!

1+1 (2012)

Этот фильм лучше смотреть с уже подросшими детьми (впрочем, решать вам). Много взрослых шуток и ситуаций, впрочем, довольно смешных.

Что делать, если ты парализованный богатый аристократ, и тебе все осточертело, и твои унылые сиделки тоже?

Нанять в сиделки темнокожего хулигана и раздолбая, который и работу-то не ищет, а хочет просто получить очередной официальный отказ, чтобы пособие по безработице сохранить. Получается странная пара, которая учится друг у друга кое-чему новому: например, что деньги в жизни не главное, что вкус к жизни можно найти и в самых разных обстоятельствах, что место приключениям там тоже найдется.

Волшебная страна (2004)

Он — не слишком успешный писатель-драматург, она — вдова с четырьмя сыновьями, что между ними общего? Но знакомство с Сильвией помогает Джеймсу найти потерянное вдохновение и написать сказку про Питера Пэна, мальчика, который не хотел взрослеть. История довольно печальная, но это светлая печаль — если верить в то, что где-то есть Волшебная страна, где ты обязательно встретишься с любимыми людьми, жить гораздо легче.

Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день (2014)

День и правда начинается ужасно: кажется, происходят просто все неприятные вещи, которые только могут произойти с одним человеком. И так, между прочим, повелось с детства Александра, в то время как у прочих его родственников все было очень даже неплохо. Хорошо только то, что с собственной семьей Александру повезло, и они готовы поддержать его в самых смелых идеях.

Назад в будущее (1985)

Если вы уже смотрели — в каникулы самое время пересмотреть. А если нет — немедленно включайте компьютер! Как правильно пользоваться машиной времени? Что взять с собой в прошлое и как вести себя там? Можно ли, наконец, исправить что-то, что произошло очень давно — так, чтобы в настоящем все получилось наилучшим образом, или главное — ничего там не трогать, чтобы не произошло непоправимых изменений? Отличный фильм нашего детства, который просто необходимо показать детям — и ответить на все их вопросы про странную одежду, прически и обстановку в домах.

Как приручить дракона (2010)

Быть сыном вождя маленького, но храброго племени — большая ответственность: все ждут от тебя великих свершений. А ты — худой и трусоватый Иккинг, практически задохлик, и не желаешь сражаться с драконами. И случается так, что узнаешь о драконах кое-что важное — о чем не можешь просто так рассказать суровому родителю, потому что у вас и так конфликт отцов и детей. Один из лучших семейных фильмов про силу характера, смелость и открытость.

Вверх (2009)

Полнометражный мультфильм о том, как быстро проходит жизнь — не успеешь и глазом моргнуть. Карл и Элли прожили много счастливых лет вместе, но детьми так и не обзавелись, и в старости овдовевший Карл едет в путешествие к Райскому водопаду. И не просто так — а на связке воздушных шаров! И еще со случайным грузом — девятилетним толстячком Расселом, который случайно мимо проходил.

Кошмар перед Рождеством (1993)