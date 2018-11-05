Жителям Ласнамяэ предложат более 400 вакансий в сфере производства, логистики и уборки

В ярмарке примут участие 23 предприятия из сфер производства, логистики и уборки, у которых более 400 вакансий. Работу смогут также найти люди с пониженной трудоспособностью и молодые люди, которые ищут место для прохождения практики.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа Сийма Сарапуу, ситуация на рынке труда сегодня благоприятна для соискателей работы. ”Но несмотря на это быстрее находят работу те люди, у которых имеется какая-либо квалификация или готовность ее получить. Касса по безработице поддерживает обучение по тем специальностям, на которые в ближайшие годы будет больший спрос. Также мы поддерживаем курсы эстонского языка, если эстонский не является для человека родным языком”, — сказал Сарапуу.

Для того чтобы узнать, какое направление выбрать и какие навыки развивать, на ярмарке труда будет возможность обратиться к консультанту по карьере. EURES-консультант проконсультирует по вопросам трудоустройства за границей. Со списком работодателей и вакансиями, представленными на ярмарке труда, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Ярмарку труда организует касса по безработице при сотрудничестве Ласнамяэской горуправы. Участие в ярмарке бесплатно для всех.