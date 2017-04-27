Зачем нам нужно многообразие?

Иногда я провожу обучающие семинары на тему культурных различий Эстонии и Финляндии. Самыми интересными получаются разговоры, в ходе которых люди себя сравнивают с другими. Я — нормальный, а они — другие. Национальное многообразие Эстонии обычно удивляет малоосведомленных финнов.

”А я и не знал”, — это обычная реакция финнов. А знаем ли мы сами? Одно дело знать пассивно, другое — понимать, и третье — начать что-то делать. Многообразие порой удивляет и нас.

Что такое многообразие?

Общее определение гласит, что основой многообразия может быть любой признак, по которому мы делаем вывод, что кто-то от нас отличается. Это может быть внешность, происхождение, интересы, способности или что-то другое. Исходя из этого, можно признать, что мы в Эстонии столь же многообразны, как и наши товарищи в Финляндии.

Многообразие в обществе присутствовало всегда, но осознанно с ним стали считаться и защищать как ценность относительно недавно. Так, например, в 1961 году в США была создана государственная комиссия с целью улучшить статус женщин на рынке труда, и в 1963 году вступил в силу закон о равной зарплате. В Европе в 1957 году к подписанному римскому договору приурочили принцип равной оплаты за равный труд. Сегодня в Европейском союзе принято несколько документов, защищающих равноправие и модель равного обращения.

В узком понимании многообразие (англ. diversity) обозначает повышение толерантного и уважительного отношения к различиям. Это предполагает одинаковое обращение, уважение прав, содействие и, кстати, необходимость практически заниматься вопросом многообразия на всех уровнях организации. Более 80 эстонских организаций и предприятий заключили договор о многообразии.

Взгляд в прошлое

На основании археологических находок и исторических документов мы можем точно сказать, что Эстония была многообразной страной на протяжении всей своей истории. Здесь бывали и датчане, и немцы, шведы и русские, а также купцы, военные, ученые различного происхождения. И, разумеется, эстонские крестьяне. Тогда многообразие вызывало у кого-то радость, у кого-то грусть, но все те события формировали генетический год эстонцев, их кухню, традиции и язык, и сделали их эстонскими. Со слов генетиков Тартуского университета, генетически мы более похожи на латышей, чем на финские племена.

Декларация независимости Эстонии была обращена ко всем народам Эстонии, и многие меньшинства в межвоенное время радовались культурной автономии в Эстонии. Например, мы с гордостью говорим об Эстонии как о первой стране в мире, в культурной автономии которой были евреи.

Как ни парадоксально, самым сильным эстонское национальное самосознание было в период оккупации. Тогда были ”мы”, следящие за чистотой языка и сознания, и ”они” — многообразный народ, увеличивший население Эстонии на полмиллиона.

Советское время характеризовало еще одно явление, которое часто вводит западных людей в заблуждение — противоречие слов и действий. Я часто слышу, что ”Советский союз был обществом равных” или же что ”народные культуры были в самом расцвете”. Для планово-приказной экономики многообразие было рассеивающим внимание лозунгом, в тени которого номенклатура пыталась формировать одинаковых франкенштейнов. Частично им это удавалось.

Для чего нужно многообразие?

Эстонское национальное самосознание — какое оно сегодня? Может ли темнокожий быть эстонцем? Должны ли мы называть эстонских русских эстонцами, говорящих на русском языке? Устоит ли эстонский язык под натиском английского? Должны ли мы найти место новым традициям среди старых? Мардипяэв или хэллоуин? Эти вопросы до конца не решены, и по некоторым из них мы находимся в самом начале дискуссий.

Наше недавнее прошлое и определение эстонского национального самосознания задают тон в дискуссиях на тему многообразия. В сегодняшней Эстонии поднимаются такие темы, на которые в советское время деликатно смотрели сквозь пальцы, либо не столь деликатно сажали. ЛГБТ, расовые и религиозные различия — весь сегодняшний открытый мир снова формирует эстонское национальное самосознание. Открытый мир сформировал в Эстонии реакцию, схожую с реакцией финнов — в обеих странах имеются ”толерантное” и ”коренное” население, и обе эти группы пытаются спасти свою страну, каждая в своем понимании.

По данным Министерства иностранных дел 2016 года, коренное население составляет 73% (квартальное письмо Эстонской статистики 1/2017), среди них присутствуют как эстонцы, так и другие коренные народы. Всего в Эстонии проживает около 190 различных национальностей. Половина населения не признает ни одной из религий, треть предпочитает относить себя к какой-либо из религий. Добавим сюда возрастные различия (Эстония — это страна стареющего населения), половые различия (Эстония удерживает титул чемпиона Европы по гендерному различию в зарплатах), людей с особенными потребностями (процентуально их в Эстонии столько же, сколько в мире в среднем), людей с отличной от гетеросексуальной ориентацией и так далее.

Так зачем Эстонскому центру по правам человека лезть палкой в такой муравейник?

Причины были перечислены выше — наше население очень многообразно по разным причинам. Можно бесконечно жаловаться на советское время, ”700-летнюю эпоху рабовладения” и прочее, либо увидеть уникальные возможности многообразия. Местные и международные исследования отмечают, что если многообразием заниматься, то оно может принести пользу, как экономическую, так и социальную. Если же им не заниматься, то проблемы появятся очень быстро. Это было бы логично и без исследований.

Неизмеримая польза многообразия

Договор о многообразии не фокусируется только на т.н. горячих темах — расе, национальности, вере или сексуальности. Скорее он говорит о различиях, которые содержатся в определении многообразия — мы все состоим из маленьких, невидимых глазом или очень видимых отклонений от норм, а нормы находятся в постоянном изменении. Так учат чувствовать, принимать, считаться и использовать более значимые различия.

Неправительственный Центр прав человека уже несколько лет объединяет работодателей, которые видят преимущества многообразия. Да, человек бесценен, но в предприятии он часто создает ценности, измеряемые реальными деньгами. На основании исследования Центра политических исследований Praxis 2015 года, ”у тех предприятий, где руководство состоит из представителей обоих полов или на уровне руководства имеется возрастное многообразие, маржинальная прибыль выше, чем в предприятиях, где руководство однородное в возрастном плане”. Иными словами, многообразие повышает эффективность.

С помощью исследования выяснилось, что в 91% предприятий руководство составляли только эстонцы или только представители других национальностей, и руководство лишь 9% предприятий составляли как эстонцы, так и представители других национальностей. Чем крупнее предприятие, тем более гетерогенное в нем руководство. Совершенно иной была картина гендерных различий — руководство крупных компаний намного более гомогенно, чем правление малых предприятий.

В 2016 году уровень безработицы в Эстонии составлял 6,8%, трудового населения — 65,6%, что означает нехватку рабочих рук в большинстве сферах жизни. Критики, видящие опасность многообразия, считают, что у заключивших договор компаний отсутствуют идеалы и идейность. В то же время даже самые ярые противники многообразия признают, что во многом будущее эстонской экономики зависит от сегодняшних стартапов и технологичных фирм. Они изначально видят глобальность своего рынка, а для понимания мира и общения с ним нуждаются во всевозможных различиях.

Многие вещи измерить нельзя, какие-то измерять не хочется. Можно просто спросить, где лучше жить: в стране и коллективе, где тебя поддразнивают, или там, где к тебе относятся дружелюбно?

Честность по отношению друг к другу, равное обращение, умение считаться с многообразием людей, защита от дискриминации — все это должно относиться к нормальным человеческим отношениям и здоровой рабочей среде. К сожалению, за нормальность еще предстоит постоять — как в Эстонии, так и в остальном мире, потому что она не всем и не везде понятна. И поэтому уважения заслуживают те эстонские организации, которые многообразием стараются улучшить как свою компанию, так и эстонское общество в общем.

19 апреля в Эстонии отмечался день многообразия. Эстонский центр по правам человека курирует вопросы многообразия в Эстонии.