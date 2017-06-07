Юлия Антонова: госсектор — это стабильность

Юлия Антонова, советник по вопросам юстиции при представительстве Эстонии при Евросоюзе, видит в государственном секторе стабильность и возможность развития карьеры.

Юлия, как называется Ваша должность и в чем конкретно заключается Ваша работа?

Я — советник по вопросам юстиции при представительстве Эстонии при Евросоюзе. Формально я работаю в Министерстве юстиции, и сейчас нахожусь в длительной командировке в Брюсселе в представительстве Эстонии при ЕС. Я участвую в переговорах в совете ЕС, в обсуждениях законопроектов в области криминального права и защиты личных данных. То есть когда выходит какой-либо законопроект и его начинают обсуждать в совете ЕС е, я принимаю в этом участие, представляя интересы Министерства и Эстонии за столом переговоров.

Что больше всего Вы цените в этой работе?

Работа очень интересная, прежде всего своим международным коллективом — здесь собраны представители как минимимум 28 стран Евросоюза и европейских учреждений. С одной стороны это правовая работа — мы пишем законы, проводим международные переговоры. С другой — очень интересно смотреть на интересы разных стран и международную сферу общения, а также наблюдать за результатами, когда заключаются договоренности.

Где Вы учились, проходили практику и работали? Какой путь прошли, чтобы работать сейчас на этом месте?

Я училась в Академии внутренней обороны, затем в Тартуском университете на правовом факультете. Сейчас учусь на докторантуре в Тартуском университете. В Академии нас направляли на обязательное прохождение практики в госсекторе. Я проходила практику в Министерстве внутренних делв отделе внешних отношений и Европейского союза, и мне там очень понравилось. Затем я работала в Центре криминалистики и судебной экспертизы в полиции. Потом попала на работу в Государственную канцелярию, где начала заниматься работой, связанной с Еврсоюзом. И уже оттуда я перешла в Министерство юстиции.

Выходит, Вы всегда работали в государственных учреждениях.

Да, так и есть. Я до сих пор не чувствовала, что хочу уходить в частный сектор, поскольку в госсекторе мне интересно. Я вижу больше стабильности и возможностей строить свою карьеру в госсекторе. Если какая-то из конкретных областей тебе интересна, то в ней можно развиваться, изучить её на 100% и делать в этой области карьеру, подняться до уровня очень хорошего специалиста. Меня иногда приглашают на работу в частный сектор, но, по моему мнению, в частном секторе меньше стабильности.

На мои выборы влияло мое большое желание сделать в жизни что-то важное, значимое. Для этого нужно было хорошо учиться в университете, хорошо знать государственный язык.

Где Вы получали знания и практику эстонского языка?

В детстве я жила в Хаапсалу, там же училась в школе — с восьмого класса это была эстонская школа. Поэтому эстонский язык был заложен еще там.

Что еще помимо образования и владения госязыком требуется при поступлении на работу в госсекторе?

Нужна смелость, поскольку список требований зачастую пугает. К тому же ты не знаешь, что тебя ждет. На собеседовании нужно быть уверенным в себе, знать основные ответы на ключевые вопросы и уметь себя выделить среди других. Например, на вопрос о моих основных достижениях я отвечаю — знание эстонского языка. В университете ведь учились все, кто подает свою кандидатуру, а знание языка и личные достижения у всех разные.

Почему сама идея работы в госсекторе часто кажется русским ребятам мало реальной? Какие преимущества работы в госсекторе не видны с первого взгляда?

Вероятно, госсектор не всегда выглядит привлекательно и кажется, что здесь скучно. Хотя на самом деле очень интересно — это ведь зависит от того, что ты делаешь. Государственный сектор — это очень хорошая возможность сделать карьеру по своей специальности. Здесь хорошая система продвижения. Кроме того, требования зачастую кажутся очень строгими. Но мне кажется, что важно показать желание работать в этой сфере. Например, при поступлени на работу в Госканцелярию у меня не было требуемого опыта по работе с Евросоюзом. Но был ряд других преимуществ и желание работать.

Молодым специалистам важно преодолеть страх, что у них ничего получится или не хватит квалификации. Если не пробовать, не подавать свою кандидатуру, то попасть куда-либо точно не получится. К тому же, каждое собеседование учит чему-то новому и дает важный опыт. Советую обязательно набираться этого опыта и новых знаний!

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17.45 на канале ETV+.

Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Фондом интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”. Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee