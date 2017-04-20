"Все зависит не от имени, а от содержания человека", или Какие возможности есть для молодых русских в госсекторе

В среду, 19 апреля, в Министерстве социальных дел прошел первый информационный семинар в рамках кампании по привлечению в государственный сектор русскоязычной молодежи Эстонии, на котором несколько госслужащих рассказали о карьерных возможностях.

Информационное мероприятие ”Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе” началось со вступительной речи министра здоровья и труда Евгения Осиновского.

”Трудовые коллективы, где представлены национальные меньшинства, женщины и мужчины, люди разных вероисповеданий — в долгосрочной перспективе работают лучше, чем монолитные коллективы. Мы видим, что многообразие является ценностью. На рынке труда за пять лет к соглашению о многообразии присоединились разные организации, в том числе и Министерство социальных дел”, — сказал министр. ”С точки зрения возможности самореализации для разных людей в Эстонии формально никаких препятствий ни у кого нет, но мы знаем, что с точки зрения изменения отношений в обществе еще многое предстоит сделать. Например, это касается и вопроса русскоязычных жителей страны, и их участия в социальной жизни, и в управлении государством, в частности. Если у нас в государстве в среднем где-то четверть или около 30 процентов — это русскоязычные жители, то на государственной службе, на уровне министерств, русскоязычных работников всего несколько процентов, в зависимости от министерства”.

По мнению Осиновского, русскоязычные молодые люди мало заинтересованы в государственной службе.

”Тот потенциал, который в нашем обществе существует, сегодня в полной мере не реализуется при управлении государством. Со своей стороны, хочу сказать, что никаких реальных препятствий для русскоязычной молодежи в поступлении на государственную службу или в полноценном участии в развитии общества Эстонии нет. Все зависит не от имени, а от содержания человека. Надеюсь, что в этом контексте через пять или десять лет ситуация улучшится”, — отметил министр.

Учитывая высокие требования, предъявляемые к кандидатам при поступлении на работу в государственный сектор, корреспондент Delfi поинтересовалась у министра, на какую работу может претендовать молодой русскоязычный человек, не владеющий эстонским на должном уровне.

Евгений Осиновский ответил: ”Здесь проблема, конечно же, в системе образования, а именно, в качестве преподавания эстонского языка в русскоязычных школах Эстонии. В школе мы изучаем эстонский язык, так же, как и эстонские школьники изучают русский — чисто теоретически, не используя на самом деле реальную базу общения, которая в эстонском обществе существует. Да, действительно, этот барьер для поступления на государственную службу сегодня достаточно высокий по понятным причинам. Но в ходе учебы в университете у большинства русскоязычных молодых людей эстонский язык на нужном уровне. Если появляется практическая необходимость в использовании эстонского языка в университете или на работе, то уровень владения языком сразу повышается”.

В среду на семинар пришло много молодых людей, у которых была возможность задавать любые интересующие вопросы выступающим, а также поделиться своим мнением относительно работы в госучреждениях.

Помимо Евгения Осиновского, на информационном мероприятии выступили вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров, советник пресс-службы Министерства социальных дел Иван Лаврентьев, руководитель отдела кадров Министерства социальных дел Катрин Ноормяги и главный специалист по связям с общественностью Инспекции труда Яна Розенфельд.

