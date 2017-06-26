Вебинар о языковом разнообразии в госсекторе Эстонии прошел на ура

15 июня в рамках информационной кампании о языковом многообразии состоялся вебинар Facebook Live, за 30 минут собравший 300 активных просмотров. То, что уже настало теплое лето, и молодежь уже — на волне отдыха, ее активное участие подтверждает важность темы интерактивного инфосеминара.

Вебинар Facebook Live, то есть интерактивный инфосеминар, состоявшийся в Фейсбуке в виде прямой трансляции, был осуществлен в рамках информационной кампании о языковом многообразии, содержание и цель которого заключаются в поощрении молодежи, родной язык которой отличается от эстонского, связать свою будущую карьеру с госсектором Эстонии. Также эта кампания объясняет руководителям госсектора Эстонии, почему многообразие среди работников важно с точки зрения развития организации.

На вебинаре рассказал историю своей карьеры Евгений Басюл — один из десяти русскоязычных участников кампании, который в настоящее время работает в эстонском госсекторе. Будучи родом из Нарвы, на сегодняшний день Евгений работает в Министерстве экономики и коммуникации главным специалистом отдела авиации и мореходства. ”Я надеюсь, что рассказом своей истории мне удастся вдохновить русскоязычную молодежь к тому, чтобы избавиться от бытующих в их среде стереотипов, которые по-прежнему распространены в русскоязычных регионах Эстонии. Владение двумя языками, т. е. эстонским и русским, в госсекторе Эстонии пойдет только на пользу”, — убежден Евгений Басюл. Как и другие персоны, поделившиеся своей историей успеха, Евгений также рассказал свою историю и в эфире передачи ”День тени” на телеканале ETV+, которую можно посмотреть как в повторе на канале ETV+, так и на сайте канала. Короткие видеоролики, изготовленные из материала передачи, можно увидеть на сайте информационной кампании.

Другим гостем семинара была директор по персоналу Министерства культуры Марис Вийпси, которая поощрила как молодежь, так и директоров школ и преподавателей смело связываться с государственными учреждениями, чтобы уже предстоящей осенью общими силами знакомить молодежь с работой в госсекторе с помощью такой формы стажировки, как День тени. ”Контактные данные госучреждений Эстонии есть в публичном доступе, смело обращайтесь, например, в директорам по персоналу, которые уже смогут свести всех заинтересованных лиц с нужными людьми”, — сказала Вийпси.

Модератором семинара выступала психолог и эксперт по интеграции Наталья Китам, по словам которой отзывы всех участников, полученные в рамках кампании, были воодушевляющими. ”Перед вебинаром мы, совместно с IDEA, провели опрос среди русскоязычной молодежи, в котором мы спрашивали, в какие госучреждения они хотели бы пойти на День тени предстоящей осенью. За пять рабочих дней были собраны ответы от 47 представителей русскоязычной молодежи, что свидетельствует об интересе молодежи к такой возможности стажировки. Собранную информацию и контактные данные юных участников опроса мы вскоре передадим директорам по персоналу госучреждений, которые уже сами смогут заключить договоренности с молодежью. Тем самым информационная кампания получит связное продолжение, чему мы особенно рады. Одним из признаков успеха информационной кампании является ее устойчивое развитие, то есть способность к продолжению, поскольку посредством этого получает подтверждение и важность ее темы для целевых групп”, — убеждена Китам.

Дни тени на рабочих местах в Эстонии реализовал фонд Junior Achievement Eesti, который таким образом организует контакты между молодежью и работодателями еще с 1998 года.



Вебинар состоялся и статья выходит в рамках информационной кампании о языковом многообразии, осуществляемой Министерством культуры и Фондом интеграции (Integratsiooni Sihtasutus). Деятельность кампании проводится при поддержке Европейского социального фонда в рамках проекта ”Деятельность по поддержке интеграции в эстонском обществе”. Дополнительная информация: www.karjeravestonii.ee