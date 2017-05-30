Валерий Кутузов: на самом деле все просто — определяешь цель и работаешь на нее

Командир самолетной эскадрильи авиаотряда Департамента полиции и погранохраны Валерий Кутузов говорит, что карьера не должна быть отдельной целью: ”Делай свою работу лучше, чем другие, учи языки, а остальное уже придет само. Ты — автор своего благополучия, никто другой не сделает его за тебя”.

Валерий, в чем заключается Ваша ежедневная работа?

Я работаю в Департаменте полиции и погранохраны. Наша основная задача — сделать все, чтобы законопослушные жители Эстонии могли чувствовать себя безопасно. В летном отряде мы работаем для того, чтобы люди могли спокойно заниматься своими делами и знать, что если с ними или их близкими что-то случится, есть те, кто придет на помощь вне зависимости от времени суток и погоды.

Я возглавляю подразделение, которое должно быть всегда готово незамедлительно отреагировать на любое событие, которые может случиться на территории нашей страны — ночью и днем, на море и на суше.

Где и что Вы изучали, чтобы работать в этой области?

Я окончил 14 среднюю школу в Кохтла-Ярве — нынешнюю Ахтмескую гимназию. После школы в 1975 году я поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище в Украине, где четыре года получал профессию летчика.

Со своими коллегами Вы общаетесь на эстонском языке. Как и где Вы выучили язык?

Начальные знания я получил в средней школе, но вернувшись в Эстонию в 1992 году сразу понял, что этого не достаточно. Поскольку я собирался продолждать работать летчиком в военно-воздушных силах Эстонии, я прошел интенсивный курс по изучению эстонского языка. Я считал, что за месяц узнаю все, что необходимо, но после обучения понял, что язык — это то, чему нужно учиться постоянно. Необходима языковая практика. В июне 1992 года я пополнил ряды Эстонской погранохраны, где ежедневно мог говорить на эстонском. Главное — хотеть. Если есть желание, то ты сам начинаешь создавать себе условия для того, чтобы выучить язык.

Желания же у меня было достаточно. У меня была семья, за которую я отвечал. Было любимое дело, оставлять которое я не хотел. Так что выбора я себе не оставлял. Учил я достаточно самостотельно — практиковал язык на работе и занимался по вечерам дома. Я читал только газеты на эстонском языке, смотрел эстонские телепередачи. И когда пришло время сдавать экзамен, я решил, что попробую сдать сразу на категорию ”С”, — и у меня получилось!

Жизненный опыт показывает, что без знания языка очень сложно пробиться по жизни, и обязательно начинать учить его как можно раньше. Во времена моей молодости, к сожалению, не было таких возможностей для изучения языка, какие есть сегодня.

Как начиналась Ваша карьера?

После восстановления независимости Эстонии в семейном кругу мы решили вернуться из России в Эстонию, на родину. Сначала переехала моя семья, потому что дети должны были идти в школу, а чуть позже и я. С июня 1992 года я служил в летном отряде Эстонской погранохраны на разных должностях, а с января 2010 года продолжил службу в качестве командира самолетной эскадрильи в сформированном Департаменте полиции и погранохраны.

Что больше всего привлекает Вас в этой работе? И что должны знать молодые люди, чтобы выбирать верные пути и делать верные решения?

Профессия летчика очень специфичная. Ты все время должен совершенствовать свои знания. Учиться чему-то новому, безопасно выполнять свои задания в воздухе. В полетах очень много зависит от подготовки пилота. Это моя любимая работа.

На самом деле все очень просто — если у тебя в жизни есть цель и ты хочешь ее достичь, то ты должен быть целеустремленным. Работать и жить во имя своей цели. Может быть спустя несколько лет ты останешься без нее — к этому тоже нужно быть готовым. Но если внутренне быть готовым, то ты обязательно получишь то, что хочешь.

Что было самым сложным и как Вы смогли эту сложность преодолеть?

Поддержка семьи и коллег очень важна. Если у тебя есть цель и ты посвящаешь себя ее достижению, то вкладываешь в это все — свои знания, возможности, время и так далее. Тогда в этой жизни ты справишься со всем.

Кстати, если говорить о карьере или карьерных возможностях, то они не должны стать самоцелью. Не нужно думать, что карьера — это большая цель. Делай свою работу лучш, чем ее делают другие, будь подготовленным, и остальное уже придет само. Все зависит от тебя. Ты сам являешься создателем своего благополучия, никто другой не сделает этого за тебя.

Почему стоит работать в государственном секторе?

Работа в госсекторе дает мне возможность применять свои знания и опыт, обеспечивая безопасность в Эстонии. Я горжусь этим, как и другие сотрудники Департамента полиции и погранохраны.

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17.45 на канале ETV+.

Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Фондом интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.

Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee