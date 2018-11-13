СТАТИСТИКА: В октябре безработица выросла, но по-прежнему сохраняется большой интерес к обучению

Самый высокий уровень безработицы в октябре был в Валгамаа (8,3%), а самый низкий — на Сааремаа (3,1%).

Люди с пониженной трудоспособностью составили треть от общего числа зарегистрированных безработных. Если по сравнению с данными прошлого года, показатель зарегистрированной безработицы остается на том же уровне, то ставка зарегистрированных безработных с пониженной трудоспособностью выросла на 0,6 процентных пункта.

В октябре через Кассу по безработице было передано около 9 500 рабочих мест. Новых предложений о работе добавилось более 4 500. С помощью Кассы по безработице в октябре трудоустроились или занялись предпринимательством около 3 200 человек (в том числе почти 700 человек с пониженной трудоспособностью).

В октябре оставался большой интерес работающих людей к предлагаемому обучению. В октябре с пособием для работодателя на обучение 178 работников начали изучать эстонский язык. С учебной картой Кассы по безработице в прошлом месяце на курсы пошли около 450 работников.

Подробная статистика зарегистрированной безработицы на портале.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает численность тех безработных, которые зарегистрированы в Кассе по безработице в качестве безработных.