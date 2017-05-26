Сийм Круселл: хорошее знание госязыка дает неэстонцам преимущество на рынке труда

Как показывают тенденции рынка труда, жители Эстонии с иным родным языком, хорошо владеющие эстонским, не находятся в более плохом положении по сравнению теми, чьим родным языком является эстонский.

Исследование национальных разрывов на рынке труда в сборнике ”Социальные тенденции 7” выделяет показатели, которые пригодятся в трудовой жизни.

Особое внимание в исследовании было уделено владению эстонским языком как фактору, улучшающему возможности неэстонцев на рынке труда. При этом рассматривалось не столько знание эстонского языка в общих чертах, сколько влияние владения государственным языком на хорошем уровне.

На один из положительных моментов указывает тот факт, что в последние годы общий уровень безработицы в Эстонии постоянно сокращался. При этом меньше всего безработных наблюдается среди неэстонцев с хорошим уровнем владения эстонским языком — среди них уровень безработицы по состоянию на 2015 год был менее 5%. Этот показатель за тот же период среди эстонцев превышал пять процентов.

Такой же тренд наблюдается и на руководящих должностях. По статистике, в 2015 году трудовая занятость неэстонцев с хорошим знанием языка среди руководителей и топ-специалистов была выше (более 40%), чем эстонцев (менее 40%).

Кроме того, меньше рискуют остаться без работы те, чьи родным языком не является эстонский, и кто владеет им на хорошем уровне.

Для эстонских работодателей более важным фактором при подборе пенсонала являются трудовые навыки человека, а не его национальность в прямом смысле. Поскольку владение эстонским языком предполагается на многих местах работы, то, например, при схожих трудовых навыках предпочтение отдадут кандидату, у которого имеются и другие навыки, в том числе хорошее знание государственного языка.

Статья создана в рамках кампании ”Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе”. Кампания инициирована Министерством культуры и Фондом интеграции. Кампанию поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.

Дополнительная информация о кампании на сайте: www.karjeravestonii.ee