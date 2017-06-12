Сергей Яковлев: отбросьте стереотипы и проявляйте активность!

Старший инструктор ДППО Сергей Яковлев советует всем, кому это интересно, смело пробовать свои силы в работе полицейского, ведь она может открыть перед вами такие двери, о которых поначалу и не думаешь.

Сергей Яковлев работает в Департаменте полиции и погранохраны (ДППО) старшим инструктором по специальной подготовке службы охранной тактики и экстренных выездов бюро готовности и реагирования. В ДППО Сергей попал довольно случайно, но до своей нынешней должности дослужился благодаря собственной активности и смелости.

В чем заключается Ваша повседневная работа?

По званию я старший комиссар. Моя основная работа заключается в организации и проведении для действующих полицейских курсов по самообороне и охранной тактике, учебной стрельбы и обучающих мероприятий, связанных с огнестрельным оружием. Также я провожу курсы по спецподготовке для помощников полицейских. А еще я отвечаю за спортивные соревнования и мероприятия ДППО, проходящие в северном регионе.



Где и чему Вы учились, чтобы сегодня работать в такой сфере и именно в таком учреждении?

Я родом из Нарвы, окончил Нарвскую Пяхклимяэскую гимназию, после чего поступил в Нарвский колледж Тартуского университета на специальность ”работа с молодежью”. И все же Нарвский колледж я не окончил, поскольку по личным причинам решил переехать в Таллинн. Там я продолжил учебу и получил-таки очень интересную для меня специальность уже в Таллиннском педагогическом семинаре. Так что даже если в жизни происходят такие перемены, как переезд в другой город, учебу все же бросать не стоит. Я смог перенести некоторые зачетные пункты из Нарвского колледжа в Педагогический семинар и продолжить учебу по желаемой специальности.

Во время учебы в Нарвском колледже я работал в Нарвском молодежном центре молодежным работником. Я отвечал за сферу трудового воспитания, что означало, кроме прочего, организацию рабочих дружин.

Переехав в Таллинн, я устроился в Таллиннский Коплиский молодежный центр. Когда я проработал полгода, директор центра однажды спросил у меня, не хочу ли я быть полицейским по делам молодежи. Я сначала ответил, что не хочу — я никогда даже не думал о такой возможности. Но потом я немного поразмыслил и решил дать себе шанс, предложив свою кандидатуру на должность районного констебля волости Саку. Этот шаг подтолкнул меня к решению продолжить учебу, поскольку в общественном секторе необходимо высшее образование. Летом 2007 года я приступил к работе районного констебля волости Саку, а с осени начал изучать специальность ”работа с молодежью” в Таллиннском педагогическом семинаре.

Поскольку должность в ДППО предполагает специфические навыки, поступив на работу, я прошел подготовку полицейского. В ДППО у меня также был свой ментор, который во много поначалу меня поддерживал. Полицейская подготовка была очень увлекательной — я прошел различные курсы, на которых учился самым разным вещам, начиная от производства по делу о проступке и коммуникационного тренинга и заканчивая измерением скорости при работе в патруле. Все, что нужно для работы полицейского.

Во всем этом самым интересным для меня было то обстоятельство, что карьера не обязательно должна складываться по специальности, выбранной тобой в университете. В ходе работы многому можно научиться, и в результате карьера может пойти по совсем иной стезе.

Вы ежедневно говорите со своими коллегами на эстонском языке. Как пришло владение языком?

Я учился в русской школе, там получил начальный уровень владения языком, которого, однако, было недостаточно, чтобы учиться в вузе на эстонском языке. Именно поэтому в Нарвском колледже я учился на платном отделении. По приезде в Таллинн мое владение языком нельзя было назвать хорошим, поскольку в Нарве я все время общался на русском языке.

Ситуация улучшилась благодаря работе и учебе в Таллиннском педагогическом семинаре. Поскольку я был единственным русским на своем курсе, мне ничего не оставалось, как общаться с однокурсниками на эстонском языке. Та же история была на работе — после работы в должности районного констебля я стал патрульным полицейским, и моим напарником был человек, приехавший с Сааремаа и не говоривший по-русски. Мы хорошо поладили и быстро подружились. Так, в конце концов, пришло и владение языком.

Самое важное — это создать для себя условия, в которых ты вынужден говорить по-эстонски, поскольку владение языком приходит с практикой и только с практикой.

Как Вы оказались на своей нынешней должности?

Отработав год констеблем, я перешел в патрульные полицейские, где проработал три года. Потом мне предложили должность полевого командира — это человек, который отвечает за деятельность патруля, координирует работу патрульных полицейских. Но уже работая полевым командиром, я мечтал стать инструктором. Поскольку я 12 лет занимался дзюдо и всегда любил спорт, я чувствовал, что для должности инструктора база у меня хорошая.

Кроме того, мне хотелось передавать свои знания другим. Чтобы делать это официально, у меня была единственная возможность — стать инструктором по самообороне.

Ведь помимо интереса нужно развивать в себе и определенные личностные качества — не каждый может быть инструктором. Но я чувствовал, что мне такая работа должна подойти, и смело предложил себя своему работодателю. Прошел базовое обучение и начал работать инструктором наряду с выполнением обязанностей полевого командира. А с сентября 2016 года я работаю старшим инструктором действующих полицейских ДППО. Я инструктирую прежде всего опытных полицейских, но иногда провожу курсы и для молодых кадетов.

Что Вас больше всего привлекает в Вашей работе?

Разнообразие. Можно инструктировать других и самому проделывать все упражнения. Кроме этого я занимаюсь развитием своей сферы — обновляю программы, ведь нужно сохранять их актуальность.

Нравится также то, что благодаря своей работе я имею дело с огромным количеством людей со всего Харьюского уезда, т.к. моя работа охватывает весь северный регион.

Оказаться на такой должности было интересно еще и потому, что я никогда не планировал стать полицейским. Я уже подростком знал, что хочу заниматься делами молодежи. То, что я попал в ДППО, было большим и интересным случаем, когда у меня была возможность развиваться благодаря своим смелым решениям.



Что должна знать современная молодежь, чтобы найти свой правильный курс в жизни?

Смело предлагайте себя, не ждите, что кто-нибудь преподнесет вам все на блюдечке с голубой каемочкой. Будьте активны и работайте над собой. Читайте, посещайте курсы, ищите опытным путем, что вам нравится делать. Я являюсь хорошим примером того, что никогда не поздно стать даже полицейским. Только смело экспериментируя, вы сможете узнать, подходит ли вам та или иная должность.



Почему стоит работать в общественном секторе?

В государственном секторе стоит работать хотя бы потому, что он дает определенное чувство уверенности, которого коммерческий сектор, быть может, в какой-то мере не предлагает. Не обязательно изучать какую-то конкретную специальность, чтобы работать в госсекторе — вариантов для карьеры здесь множество.

Сергей готов брать молодых людей в качестве тени или проводить показательные курсы по самообороне для школьников. Если это может быть тебе интересно, сообщи о своем желании здесь.

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17.45 на канале ETV+.



Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Фондом интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.



Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee