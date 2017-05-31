Русские на госслужбе в Эстонии: очевидное невероятное

Только ленивый не высказался по поводу мизерной представленности русскоязычных специалистов в госсекторе. Коллеги-журналисты с телевидения и радио подтвердят, просто сносно говорящий по-русски эксперт — подарок, а с родным русским — на вес золота.

А вот неочевидный, но абсолютно достоверный факт: руководители отдела кадров в госсекторе в один голос говорят, что днем с огнем ищут таких специалистов для своих министерств и ведомств. О том, как поймать их на этом слове — я подробно опишу в конце статьи.

Главная проблема выпускников русских школы — не в том, что они не говорят на эстонском языке, а в социальной изоляции. Молодежь двух общин ходит своими тропами, учится, развлекается и отдыхает в своих болотцах комфорта. Разделение начинается в детском саду и в самых крайних случаях продолжается до гробовой доски. Это в природе человека — выбирать комфорт, выбирать общество себе подобных. На этом фоне за десятки лет закрепились (пред)убеждения, которые не просто описывают некий взгляд, но и закрепляют положение вещей: ”На госслужбе работают политики. Тебя не возьмут в госсектор, если ты не эстонец, учи язык или не учи. Русские просто не хотят учить эстонский. Кто хотел — все давно выучили”.

Там где стена тумана предубеждений рассеивается ”русские” и ”эстонские” тропы пересекутся, случают те самые истории успеха, о которых рассказывает 10-серийный цикл передач на ETV+ ”День тени”. Я очень надеюсь, что эффект таких пересечений будет разрушительным, но для этого эту информацию надо распространять, в первую очередь среди школьников.

”На госслужбе работают политики — Тебя не возьмут в госсектор, если ты не эстонец, учи язык или не учи”

Это не так. Политик — это не госчиновник, чиновник — это специалист своего дела и не только в законотворчестве, организации госпоставок, но и в коммуникации, управлении человеческими ресурсами, медицине, обеспечении безопасности, инфотехнологиях, педагогике.

Эстонский язык действительно важен — умение свободно выражать свои мысли письменно и устно, пусть с некоторыми ошибками, с акцентом, но понятно. Самый лучший учитель языка — совместная деятельность, работа. Язык отшлифуется за пару месяцев. Но чтобы найти хорошую работу нужно достаточно знать язык делопроизводства и общения. Кроме того, надо иметь другие плюсы, которые помогут получить должность: хорошие манеры, следование нормам этикета, дресс-кода, предупредительность, исполнительность, умение чувствовать и держать дистанцию. Хотите увидеть реальные примеры — внимательно приглядитесь к героям ”Дня тени”.

Тот, кто пробивается через кордон предубеждений, получает желаемое. Остальные будут перечислять причины, почему это невозможно.

”Русские просто не хотят учить эстонский. Кто хотел — все давно выучили”

Это также не отвечает действительности. Система образования, несмотря на все усилия, на все политические реформы, а, может быть, и именно поэтому — вместо того, чтобы решить раз и навсегда вопрос владения госязыком, продолжает поставлять на рынок труда слабоговорящих и слабослышащих.

Нельзя умалять достижений, конечно же, лучшие и сильнейшие справляются, отдельные учителя и школы добиваются успеха, но статистика — упрямая вещь. Согласно мониторингу, который провели в 2012-2015 годах в русских школах, 43% девятиклассников проваливают экзамен — не знают эстонский на элементарном уровне B1, большинство их них идет в профтехи. Уже там умения вести простую беседу и понятно изъясняться на эстонском достигают лишь 10 процентов, а 90 процентов остаются языковыми инвалидами при полной интеллектуальной сохранности с дипломом на руках.

Это очень много, это маргинализация и подпитка бедного класса — неустойчивое положение на рынке труда, низкие зарплаты. И это 0% шансов попасть на госслужбу. Не ахти какая мечта, скажите вы? А почему вы лишаете за 15-летних права выбора в собственной стране? Я не знаю, кто должен ответить за катастрофу в 43% выпускников основной школы закинутых в это немое болото, но уж точно не потенциальные работодатели.

Руководители отделов кадров госучреждений говорят, что активно ищут русскоязычных специалистов и готовы в этом году принять в День тени (Töövarjupäev) русских школьников, чтобы мотивировать их, давайте проверим, так ли это?

Поделитесь этой статьей с школьниками — пусть они заполнят опросник по ссылке и выберут для себя госучреждение, куда предстоящей осенью отправятся на День тени. Вдруг это станет их судьбой.

Опросник находится ЗДЕСЬ.

Кампанию ”Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе” осуществляет Министерство культуры и Фонд интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.

Исполнитель информационной кампании — Idea Group. Кампания проходит с апреля по июнь.

Дополнительную информацию о кампании можно найти на сайте: www.karjeravestonii.ee