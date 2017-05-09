Многообразие в Департаменте полиции и погранохраны

Учреждения государственного сектора должны быть многообразными в той же мере, в которой является многообразным наше общество, считает руководитель участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции.

Департамент полиции и погранохраны (ДПП) можно назвать организацией с многообразным коллективом — обеспечение безопасности не должно делать различий в цвете кожи, языке и других национальных особенностях. В нашем общении нет препятствий — инфообмен происходит гармонично вне зависимости от национальности, языка или культуры, нет монотонности и однообразия. Двигателем нашего общения и сотрудничества служат желание улучшить обстановку, помочь людям, защитить жизни и имущество. Мой предыдущий начальник был армянином, среди моих коллег есть и русские, и белорусы, и украинцы, и поляки. В многонациональном коллективе ДПП развивается и поддерживается уважение как к своей, так и к другой национальности, культуре и языку, что воспитывает толерантность и повышает чувство безопасности граждан.

Многообразие в ежедневной работе организации

Что дает предприятию присутствие многообразия? В повседневной жизни многообразие — это как утреннее приветствие, так и урегулирование различных проблем и случаев. Прежде всего, опыт. В ДПП работают чиновники и служащие различных национальностей, но у них одна цель — обеспечивать безопасность в нашей стране. Я — русская — делаю в это свой вклад, мой коллега-украинец делает свой вклад. Разные национальности — общее дело.

Многообразный коллектив создает стабильность и более сильный социальный климат как внутри организации, так и вне ее. Также он позволяет сотрудничать с разными людьми и организациями, исключать конфликты или недопонимания между группами сотрудников. Удовлетворенность и мотивация сотрудников имеет связь с доверием граждан, что в свою очередь влияет на формирование чувства безопасности.

Общество, с которым я каждый день соприкасаюсь, состоит по большей части из русскоязычных людей, и моя цель — донести до них информацию на понятном для них языке, чтобы они осознали наличие проблемы и знали как себя вести в случае, если эта проблема станет актуальной. В нашем случае коммуникация занимает важное место, всем все должно быть понятно.

Можно ли обойтись без многообразия? Можно, но нужно ли. Какой тогда цели мы достигнем, будут ли тогда соблюдены основные ценности нашей организации? Мир, социальная среда, точки зрения и мнения многообразны сами по себе. Поэтому исключить многообразие полностью нельзя. Многообразному обществу требуются многообразные полицейские, и мы должны отвечать потребностям и ожиданиям граждан.

Многообразное общество нуждается в многообразных полицейских

Организации государственного сектора должны ценить многообразие среди чиновников и сотрудников, поскольку наше население весьма многообразно. Следовательно, чем больше у сотрудников знаний, опыта и мнений, тем более ценным является учреждение и тем выше будет степень удовлетворенности общества.

Многообразие является в какой-то мере лояльностью. Лояльная рабочая среда означает мотивинованную и продуктивную команду, что в свою очередь привлекает в эту организацию новых работников. Благодаря своему многообразию, ДПП является конкурентоспособным на рынке труда госсектора.

Многообразная организация ценит своих сотрудников и культурные различия. Многообразие организации способно подать пример другим учреждениям и стать той важной стороной, на которую обращают внимание соискатели работы.

Статья выходит в рамках кампании ”Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе”, Кампания создана Министерством культуры и Фондом интеграции. Кампанию поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”. Дополнительная информация о кампании на сайте: www.karjeravestonii.ee