18.09.2018, 10:52

Касса по безработице приглашает на большую осеннюю ярмарку труда и карьеры


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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

25 сентября, во вторник, в Таллиннском Котле культуры, пройдет уже ставшая традиционной осенняя ярмарка труда и карьеры. Двери ярмарки открыты с 11:00 до 17:00 часов.

Ярмарки труда и карьеры кассы по безработице уже стали традиционными, они являются местом встречи работодателей и соискателей работы. Также ярмарки полезны всем, кто задумывается о переменах в карьере.

Борьба за квалифицированных работников становится все острее. Эти люди есть на рынке труда также, как и есть работодатели, которым они нужны и которые их ценят. Важно дать им возможность встретиться, адаптироваться к изменениям на рынке труда, развиваться и поддержать как работников, так и работодателей. Обучение в течение всей жизни и переобучение, постоянная адаптация и изменения уже давно не являются утопией, а стали реальностью. Касса по безработице предлагает различные возможности переобучения, для того чтобы повысить как возможности работников найти новую работу или сохранить имеющуюся, так и возможности работодателей найти подходящих работников. В этом году на ярмарке помимо новых и существующих услуг будут рассмотрены также такие темы, как привлечение молодежи, инновации в предпринимательстве и узнаем, что такое карьера-калейдоскоп. В этом году будет также возможность посетить ярмарку виртуально www.toomess.ee/tallinn

На семинаре по карьере ”Наши люди — наши возможности 5.0” мы рассмотрим изменения в карьере на примере спортсменов. Своим опытом поделятся два спортсмена, которые закончили свои спортивные карьеры — Йеспер Парве, в прошлом баскетболист, и в настоящем блогер, писатель, кругосветный путешественник, и бывшая теннисистка Крисс Эглите, которая сейчас является знаменитым дизайнером украшений. На семинаре будут рассмотрены темы карьеры, длинною в жизнь, инновации, эффективности. Во время панельной дискуссии мы постараемся найти ответ на вопрос, насколько нужно поддерживать человека в его саморазвитии. Тема особенно интересна и актуальна для руководителей персонала и работников отделов по персоналу.

Для слабослышащих людей в этот раз будут работать приглашенные переводчики, которые учатся на письменных переводчиков, и которые во время всего семинара будут делать письменный перевод на эстонский язык.

Работодатели-участники

На ярмарке труда и карьеры будут представлены работодатели из различных сфер: производство, склады, торговля, обслуживание, административное управление. Работодатели будут предлагать, как места для просторабочих, так и для специалистов, как с полной, так и с частичной занятостью, также будет предлагаться краткосрочная трудовая занятость и сезонные работы. В рамках услуги EURES можно будет найти работу в других странах. EURES-консультанты помогут по вопросам о трудоустройстве заграницей.

С программой ярмарки и темами семинара можно ознакомиться на сайте ярмарок труда www.toomess.ee

Семинар по услугам

На семинаре по услугам можно будет послушать доклады на тему оценки трудоспособности, возможностях обучения как для соискателей работы, так и для работающих людей. На семинаре также расскажут, как можно начать заниматься предпринимательской деятельностью при поддержке кассы по безработице.

Площадка для молодежи

На ярмарке труда и карьеры будет также отдельная площадка для молодежи, на которой пройдет интересный семинар. Касса по безработице приглашает молодых людей и подростков послушать доклады о навыках и принять участие в обсуждении, что будет нужно в будущем, чтобы быть успешным на рынке труда. На месте также будет ансамбль REKET, участники которого поделятся своим опытом.

На молодежной площадке также выступят наши друзья из программы Youth Empowered, которые расскажут, какие навыки будут необходимы в будущем, для того чтобы добиться успеха на рынке труда, и что один работодатель ожидает от своих работников. Также обсудим то, насколько ценны те навыки, которые мы получаем в школе? Какая польза от них на рынке труда?

Можно будет выбрать для посещения один из трех семинаров: Как стать богатым? Как найти хорошую бизнес-идею? Как умение выступать может помочь на собеседовании на работу? И конечно будет игра, в ходе которой на ярмарке будут разыгрываться призы!

Семинары ярмарки труда и карьеры

ТОП

Семинары ярмарки труда и карьеры будут на практические, содержательные и полезные темы. Можно будет найти ответы на вопросы:

  • Как себя продать, если нет опыта работы?
  • Стоите перед выбором — что делать дальше?
  • Что выгоднее: остаться работником на зарплату или стать предпринимателем?

Посетители ярмарки смогут также задать вопросы представителями Налогово-таможенного департамента, Трудовой инспекции, Департамента социального страхования и др. Также на ярмарке будут представлены организации, объединяющие людей с особыми потребностями.

На ярмарке будут боксы, где люди с особыми потребностями смогут проконсультироваться у кейс-менеджеров кассы по безработице. Также можно будет бесплатно получить консультацию по карьере и обратиться сразу к консультанту по карьере — эти консультации предназначены как для работающих людей, так и для людей, ищущих работу.

Вход на ярмарку труда и карьеры свободный!

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