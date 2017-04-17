Карилайд: риторика реформистов все больше напоминает EKRE

Комментируя опубликованный сегодня рейтинг популярности партий, подготовленный фирмой Turu-uuringute, зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд отметил, что успех центристов — это результат целенаправленной работы, а не тактики запугивания и противопоставления, которую использует оппозиция, передает пресс-служба фракции Центристской партии.

Карилайд отметил, что результаты социологического опроса приятно обрадовали представителей коалиции. С момента формирования, новое правительство задалось целью улучшить качество жизни населения и за месяцы работы был принят ряд решений, которые способствуют развитию Эстонии.

”Правящим партиям удалось не только заслужить, но и приумножить капитал доверия к правительству со стороны избирателей. После стольких лет нахождения у власти реформистов, такая поддержка особенно важна, так как это лишь подтверждает, что перемены были необходимы и люди ждут изменений”_ — отметил Карилайд, поблагодарив население Эстонии за столь высокую поддержку.

По словам Карилайда, в том, что рейтинг реформистов упал, а популярность Консервативной народной партии выросла, нет ничего удивительного. Будучи оппозиционными партиями их риторики стала одинаковой. ”Обе партии пытаюсь играть на противопоставлении двух общин, обе были весьма скептически настроены относительно нашей политики в области экономики и особенно — относительно повышения необлагаемого налогом минимум. Для этих оппозиционных партий все вышеперечисленное неприемлемо”, — добавил Яанус Карилайд.