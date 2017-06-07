Государство как работодатель — зачем и кому?

Марлен Пискунов,руководитель отдела государственного управления и публичной службы Министерства финансо.

Весной многие абитуриенты задумываются над тем, какую специальность получать — кем стать в будущем и каким может быть место работы, к чему себя готовить. Также можно спросить себя, где ты хочешь работать — в государственном или частном секторе? Молодые люди, чьим родным языком не является эстонский, скорее выбирают частный сектор, поскольку часто полагают, что госсектор предназначен только для эстонцев.

Кроме того, бытует мнение, что в государственном секторе работают только юристы и финансисты, либо что работа в госсекторе предполагает политическую принадлежность. На самом же деле, ни одно из этих предубеждений не имеет ничего общего с реальностью.

Что мы на самом деле подразумеваем, когда говорим о государственном секторе

Государственный сектор составляет 25% от всего рынка труда страны. К оставшимся 75% относятся частный и третий сектор. В свою очередь лишь 5% от госсектора составляет публичная служба, т.е. работа в министерствах и других государственных учреждениях государственного и местного самоуправлений. Остальные учреждения государственного сектора составляют больницы, школы, культурные учреждения, государственные ИТ-учреждения, государственные коммерческие объединения, а также фонды социального страхования, например, Касса по безработице и Больничная касса. Поэтому выбор мест работы велик — для представителей практически всех сфер жизни имеются различные возможности.

Почему государство является хорошим работодателем?

Государственная работа интересна и разнообразна. Она дает возможность сделать что-то реальное для того, чтобы жизнь всех жителей Эстонии стала лучше. Сегодня госсектор открыт для инноваций и новых идей, и большая часть коллег на государственной работе имеют высшее образование. Если на всем рынке труда Эстонии работники с высшим образованием составляют 40%, то на государственной службе — 60%. С умными людьми работать интересно. Интерес заключается также в том, что на многих государственных позициях часто имеется возможность общаться с коллегами из других государств. Поэтому можно практиковаться в иностранных языках и расширять свой кругозор, сравнивая опыт разных стран.

Государство как работодатель считает важным постоянное развитие и обучение своих сотрудников. Предлагаемые курсы обучения разнообразны и интересны. Правда, на государственной службе часто очень большая рабочая нагрузка, ведь государственный служащий не выбирает себе клиентов. Все, кто к ним обращается, должны получить ответы на свои вопросы и решения своих проблем.

Госсектор ждет на работу инициативных людей

Человек, желающий работать чиновником в сфере публичной службы, должен иметь по крайней мере среднее образование, быть дееспособным гражданином Эстонской республики, владеющим эстонским языком. Если человек приступает к работе на основании трудового договора, закон не предусматривает конкретных требований к человеку. Но все же к нему предъявляются такие же минимальные требования, как и к претендентам на места чиновников. Самое главное, чтобы человек был компетентен в своей области.

Также важно знание языков. Владение двумя языками — эстонским и русским — часто дает преимущество, поскольку в госслужбе имеется ряд должностей, на которых русский язык так же необходим, как и эстонский.

Сотрудников в госсектор берут на работу на основании конкурса, который является по закону обязательным. Это помогает гарантировать, что государственные должности являются доступными для большей части населения, и государство как работодатель имеет возможность выбрать более подходящего и компетентного человека. Национальность человека и родной язык при этом важную роль не играют.

Также не важна партийная принадлежность человека. На многих служебных должностях скорее предпочтут человека, не относящегося ни к какой партии. В свою очередь это не означает, что человек не может иметь свои политические убеждения. Но как должностное лицо он должен быть объективным и относиться ко всем клиентам непредвзято, вне зависимости от их национальности, цвета кожи или политических и религиозных убеждений. Это относится ко всем сотрудникам государственного сектора.

Оканчивая школу и поступая в университет стоит обязательно подумать о государственном секторе как о своей будущем месте работы, и во время учебы специализироваться на тех предметах, которые помогут реализовать это возможность. Обязательно нужно быть смелым и претендовать на практику в государственном секторе. Не надо бояться, если уровень эстонского языка еще не достаточно высок — владение языком лучше всего развивать в ходе языковой практики. Важно быть сильным и способным показать свое желание учиться и развиваться.

Со всеми актуальными конкурсами в сфере публичной службы можно ознакомиться на сайте: www.avalikteenistus.ee/konkursiveeb. Предложения о работе в госсекторе публикуются на сайтах госучреждений, общегосударственных газетах и на крупных порталах по поиску работы.

Статья создана в рамках кампании ”Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе”, Кампания создана Министерством культуры и Фондом интеграции. Кампанию поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.



Дополнительная информация о кампании на сайте: www.karjeravestonii.ee