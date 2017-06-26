Гостевое обучение: что это такое, и чем оно хорошо. А также вдохновляющие истории из жизни

Чтобы повышать осведомленность молодежи о государстве как о работодателе, полезно доносить важную информацию через школу, вовлекая в процесс практиков трудовой жизни. Успешность такой формы сотрудничества продемонстрировали как продолжительный опыт проекта Tagasi Kooli, так и проведенная этой весной Фондом интеграции информационная кампания о языковом многообразии.

Проект Tagasi Kooli долгие годы сотрудничает с разными учреждениями частного и публичного сектора. Что дает сторонам гостевое обучение? Для преподавателей приглашенный учитель — существенная поддержка, ведь такой учитель помогает обогатить урок реальными примерами из трудовой жизни. Ученики, в свою очередь, ценят, когда в школьную жизнь привносится ”реальность”, поскольку это помогает понять, как могут быть полезны навыки, получаемые в школе. Стать ближе к молодежи важно и для организаций, которые таким образом имеют возможность наладить контакт со своими потенциальными будущими работниками. По словам руководителя проекта Tagasi Kooli Тейби Торм, одним из самых интересных опытов в этой сфере была Европейская неделя проекта Tagasi Kooli, в рамках которой своим опытом в эстоноязычных школах делились государственные чиновники, связанные с заседанием Совета Европейского Союза в Эстонии. ”Учителя сами рассматривали эту тему с очень разных сторон. До нас дошла информация, что школы ожидали от уроков служащих Европейского Союза намного больше того, чем они реально успели сделать. Так что тем, касающихся Европейского Союза и государственного сектора Эстонии, очень ждут в школах”, — сказала Торм.

Это нашло подтверждение и по результатам информационной кампании Фонда интеграции, в рамках которой посещались школы с двумя языками обучения. ”Одной из целей информационной кампании было выяснить, какая работа осуществляется в госсекторе Эстонии. Для молодых было интереснее, если говорить о теме начинал человек, родной язык которого русский, и который родился в русскоязычной среде, но сейчас на очень хорошем уровне владеет эстонским языком и работает в государственном секторе Эстонии.

Такие живые примеры — как раз то, что заставляет молодежь по-другому взглянуть на свои возможности”, — сказал руководитель Фонда Дмитрий Бурнашев. Кампания языкового многообразия к настоящему времени заканчивается, она была одной из первых такого рода проектов. Однако деятельность в этом направлении не останавливается. ”Гостевые уроки — это одна из возможностей познакомить с работой государственного сектора иноязычных жителей Эстонии. В результате кампании мы наладили контакт с русскоязычной молодежью и государством как работодателем, что, как мы надеемся, уже предстоящей осенью также выльется для учащихся в такую форму стажировки на рабочем месте, как Дни тени при различных государственных органах”, — выразил надежду Бураншев.

Проект Tagasi Kooli приглашает учителей в школы как с эстонским, так и другим языком обучения. Подробности — тут. Вдохновляющие истории о карьере служащих с иностранным родным языком можно найти на сайте.

История об опыте трех гостевых учителей проекта Tagasi Kooli

Эдуард Одинец: расскажите свою историю

Эксперт Министерства культуры по зарубежному финансированию, давний представитель проекта Tagasi Kooli

Я проводил гостевые уроки с переменным успехом примерно с десяток лет, начиная с тех времен, когда начал свою деятельность проект Tagasi Kooli. Я занимался тематикой интеграции и адаптации и работал в публичном секторе на разных должностях. Поскольку по образованию я учитель, то я вижу, что такая форма работы, как проект Tagasi Kooli, имеет большую ценность.

Я честно рассказываю ученикам свою историю — как на каком-то жизненном этапе решения влияют на твою карьеру и жизнь. Я убежден, что не надо бояться ошибок. В жизни бывают неудачи, и, анализируя их, можно стать лучше.

Много предубеждений есть именно в школах с русским языком обучения. В Ида-Вирумаа существует стереотипное мнение, что если ты не эстонец и не вращаешься в определенных кругах, то тебе будет тяжело чего-то добиться в обществе. С годами видны положительные изменения, есть уже хорошие примеры. Однако в школах с русским языком обучения мы должны рассматривать тему именно с такой точки зрения, чтобы молодежь увидела, что у них в Эстонии есть будущее. Мы должны дать понять, что вас ждут, и вы нужны в Эстонии, в том числе в публичном секторе.

В школах с эстонским языком обучения мне скорее приходится ломать стереотип о типичном государственном чиновнике. В одной школе меня спросили, правда ли, что государственный чиновник может ходить на работу без костюма, в джинсах и свитере. Конечно же, может. Работать в публичном секторе здорово и интересно.

Интересно выходит, что эстоноязычная молодежь утверждает, что у русскоязычных больше возможностей, потому что они знают больше языков, а русские дети видят ситуацию наоборот. Разобраться с языковой проблемой русскоязычной молодежи может помочь сотрудничество между сообществами, и, конечно, было бы хорошо, чтобы университеты осознанно направляли предложения русскоязычным молодым людям, чтобы пригласить их на обучение специальностям на эстонском языке. Это делается уже сейчас, но можно было бы делать больше и интенсивнее. Не будет преувеличением, что у русскоязычных молодых людей часто возникает чувство отделенности, как будто они не находятся в гуще событий. Когда такой человек выходит на рынок труда, он ищет для себя особый статус, русскоязычное общество или рабочее место, высшее учебное заведение рядом с домом, это похоже на замкнутый круг.

Информацию работодателей о вакансиях в публичном секторе можно также сознательно направлять русскоязычным кандидатам.

Также работодатель в публичном секторе мог бы осознанно адресовать информацию о вакансиях русскоязычной аудитории. В то же время, следует попытаться преодолеть тот парадокс, в соответствии с которым публичный сектор не может отказаться от жесткой языковой политики в отношении должностей, а русскоязычной молодежи недостаточно языковой практики по рабочей тематике. Часто русскоязычной молодежи не хватает смелости выражать свои мысли по рабочей тематике на эстонском языке, то есть проблема — не столько в самом владении языком. Готов ли публичный сектор помочь?

Ольга Корнейчик: главное — не бояться

Советник по вопросам председательства Эстонии в Совете Европейского союза

Я работаю в сфере организации связей с общественностью в Госканцелярии, в команде по организации председательства Эстонии в Совете Европейского Союза. В мае работники команды по организации председательства Эстонии в Совете Европейского Союза отправились в учебные заведения по всей Эстонии, чтобы простыми словами рассказать о работе в европейских институтах, которые кажутся такими далекими и непонятными. Также в школах люди более подробно говорили о своей работе в госсекторе. Я много лет с большой радостью даю молодежи мотивирующие курсы и гостевые уроки. Чаще всего школьники и студенты у меня спрашивают, можно ли в Эстонии сделать успешную карьеру, если эстонский язык — не родной?

Мой ответ — можно! И, по сравнению с другими странами, довольно быстро. Наша страна очень маленькая, спрос на хороших специалистов с широким кругозором высок как частном, так и в государственном секторе. Если у человека есть амбиции, мотивация и знания, он может сделать блестящую карьеру всего лишь за несколько лет. Это может прозвучать странно, но я получила работу в госсекторе благодаря владению именно русским, а не эстонским языком. К моей сфере ответственности относится работа с информационными каналами и публикация новостей на эстонском языке. Владение эстонским языком, безусловно, необходимо для того, чтобы пройти собеседование при приеме на работу и чтобы работать в эстоноязычном коллективе. Но к настоящему времени большинство гимназистов владеет государственным языком на вполне приемлемом уровне, для того чтобы общаться с эстоноязычными коллегами. Естественно, могут возникать ошибки, если язык не родной. Но этого не стоит бояться.

Нас очень часто мучают предрассудки из прошлого, хотя будущее ведь тоже кроется в нас самих. Мы сами создаем для себя границы, стереотипы и ”стеклянные потолки”. От ненужного ”багажа” следует своевременно избавляться, отказываться. Смело ищите новые возможности, обращайтесь с вопросами в отделы кадров. Пробуйте! Не удалось? Пробуйте еще!

Мария-Хелен Кянд: приводите практические примеры

Координатор связей с общественностью в связи с председательством Эстонии в Совете Европейского союза

В рамках недели Европы я давала гостевые уроки в 9 и 10 классах Тамсалуской гимназии и в 10 и 11 классах Таллиннской немецкой гимназии. Кроме того, я участвовала в гостевом уроке, прошедшем в Кристийнеской гимназии, в котором совместно участвовало несколько классов основной и средней школы.

Период председательствования Эстонии в Совете Европейского союза — это интересное время, поскольку внешнеполитический фокус внимания Европы и всего остального мира сосредоточен на стране-председателе. Встречи, на которых обсуждаются темы, касающиеся 500 миллионов жителей Евросоюза, помимо Брюсселя, будут проходить и в Эстонии. Много интересного и важного в этот период как раз и состоится именно здесь, в Таллинне.

Самое время, чтобы и жителям Эстонии простыми и понятными словами раскрыть темы, связанные как с Европой, так и с председательством в ее Совете. То, что посредством новостей и прочих платформ доходит до учащихся о происходящем в Европе, наверное, является, самым сложным моментом и может быть далеко от истины. Как приглашенный учитель я смогла это изменить только с помощью практических примеров. Евросоюз — это не только единое экономическое пространство. Внутри него сохраняются такие ценности, как мир между странами, демократия и права человека. Помимо организации председательства и прочей содержательной части, это — то важное сообщение, которое я попробовала донести до учащихся.

В качестве одного из важных моментов я подчеркивала на этих уроках также важность и гибкость волонтерской работы. Я рассказывала, каким страшным кажется этот шаг — из университета на первое место работы, и масштаб этого шага невозможно осознать. В то же время, благодаря проявлению собственного интереса и волонтерской работе или практике масштаб этого шага становится вдвое меньше. Современный рынок труда как раз и требует от молодежи разнообразия и гибкости.

Важная причина для того, чтобы пойти рассказывать в школах о госсекторе и о темах, связанных с Евросоюзом — это то обстоятельство, что в школах довольно редко бывают учебные курсы на эти темы. Хотя и существуют уроки обществознания, но та часть, в которой рассказывается о Европейском союзе, из-за объемистости учебной программы невелика. Гостевые уроки как раз и являются возможностью покрыть эту тематику и поговорить о ней.

Статья выходит в рамках информационной кампании ”Ценность организаций публичного сектора с коллективом отличающимся языковым разнообразием, и информирование людей с неэстонским родным языком о возможностях карьеры в публичном секторе”, которую осуществляют Министерство культуры и Фонд интеграции. Деятельность кампании проводится при поддержке Европейского социального фонда в рамках проекта ”Деятельность по поддержке интеграции в эстонском обществе”. Дополнительная информация о кампании: www.karjeravestonii.ee