Галина Данилишина: в госсекторе скучно не бывает

Новая участница серии телепередач ”День тени” на ETV+ Галина Данилишина, советник отдела политики спасения и урегулирования кризисов в Министерстве внутренних дел, говорит, что любит свою работу из-за изменчивости и отсутствия рутины.

Галина, где Вы работали и получали опыт прежде чем попасть в Министерство внутренних дел? Как Вы получили эту работу?

Я работаю с 18 лет — совмещала учебу в Тартуском университете по специальности ”технология окружающей среды” и работу. Шесть лет я работала в частном секторе — сначала теллером в банке, затем руководителем проектов в предприятии по проектировке сооружений для очистки сточных вод. Не могу сказать, что я ставила себе цель попасть на работу в министерство. Скорее, в какой-то момент я поняла, что хочу развиваться дальше и выполнять работу, которая направлена на улучшение жизни людей, где я смогу сделать что-то для государства.

Министерство внутренних дел — это не первое мое место работы в госсекторе. До этого я работала на должности главного специалиста в отдел водных ресурсов Министерства окружающей среды. Тогда я увидела объявление о работе и решила подать свою кандидатуру на это место, поскольку у меня были все требуемые знания, умения и опыт, которые были нужны министерству. Спустя три года я получила работу в Министерстве внутренних дел, эту вакансию я также нашла по объявлению. И опять же — искали человека именно с таким опытом и знаниями, которыми я располагала. Так я получила очень интересную и развивающую работу.

Как прошел для вас переход на новое место, особенно в первое министерство? Плавно, поскольку у Вас уже был хороший опыт, либо ощущалось напряжение и волнение?

Сложнее всего оказался переезд из родного города Тарту в Таллинн. Тогда в Таллинне у меня не было ни друзей, ни знакомых, и для меня это было абсолютно незнакомое место. Также мне пришлось учиться составлять правовые акты, документацию и понять всю внутреннюю жизнь государственного сектора. Поэтому вначале были моменты, когда я сомневалась в том, правильный ли выбор я сделала. Но я старалась и справилась. Тогда я

поняла, да и до сих пор так считаю, что я в правильном месте и это именно та работа, которой я хочу заниматься.

Многие русскоязычные школьники и студенты переживают по поводу недостаточного знания эстонского языка, часто именно это мешает им получить работу. Как Вы развивали свой эстонский, где Вы учили язык?

Эстонский язык не был для меня проблемой. Практику я получала во дворе, в университете и на работе. И еще мне повезло — в школе у меня были хорошие учителя эстонского языка. Сложнее всего было в начале учебы в университете — на эстонском языке, ведь до этого я училась в школе на русском. Несмотря на то, что я владела эстонским очень хорошо, в первые месяцы учебы я ловила себя на том, что все сказанное на лекции влетало в одно ухо, и тут же вылетало в другое, абсолютно не задерживаясь в голове. Где-то через четыре месяца я привыкла и эта проблема исчезла.

Пригодилось ли полученное образование на работе? И наоборот — всегда ли хватает на работе полученного образования?

В моей работе высшее образование необходимо и является обязательным условием для получения работы. Жизнь постоянно меняется, следовательно меняются и характер работы, потребности работодателя и работника. И естественно в какой-то момент осознаешь, что необходимо дополнительно учиться или вовсе получить новую специальность. Так, я поняла, что в моей работе пригодятся знания по праву. Поэтому в 2014 году я поступила в Тартуский университет изучать право, и в этом году планирую окончить учебу.

По своему опыту могу сказать, что совмещать учебу и работу сложно, но возможно. Поэтому если вы понимаете, что выбрали не ту специальность либо вам необходимы дополнительные знания, то не бойтесь поменять специальность или снова пойти учиться.

Случалось ли на работе такое, что Вы чувствовали себя неудобно из-за своего неэстонского происхождения? Ведь, пожалуй, самый распространенные опасения русскоязычного населения связаны именно с тем, что их не примут в эстонском обществе.

На всем своем карьерном пути я такого на себе не ощущала. По своему опыту скажу, что на работу людей берут на основании их умений, знаний и опыта, но никак не по национальности.

Можете ли Вы сказать, что работа в министерстве как-то вас изменила, повлияла на вас?

Работа в государственном учреждении сделала меня более самостоятельной, поскольку многие темы, проекты нужно продвигать самостоятельно и брать инициативу в свои руки. Также мне приходится много работать с различными заинтересованными группами и находить решения, которые подойдут для всех сторон. Это научило меня терпению и дипломатичности.

Что еще может дать Вам работа в госсекторе — может быть, больше пространства для развития и роста? Вам есть куда еще стремиться?

Здесь много возможностей для развития. Признаюсь, я еще не думала, что я буду делать через три года или пять лет. Но точно знаю, что я не создаю себе преград и всегда открыта для чего-то нового.

Галина, в чем Вы видите причину того, что сегодня в госсекторе работает мало русскоязычных людей? Что школьники и студенты, по Вашему мнению, могут сделать сегодня, чтобы в будущем они не чувствовали себя чужими в своем же обществе?

Причина на самом деле может быть много. Кому-то больше нравится работать в частном секторе, поскольку он более гибкий и там меньше правил. По всей видимости, некоторые боятся, что их не выберут или они не справятся с работой, либо считают недостаточным свое знание эстонского языка.

Я бы посоветовала не создавать себе преград, больше пробовать и чаще делать попытки. Быть открытым к переменам и возможностям. Чтобы лучше понимать, какая работа вам подходит, пробуйте себя в различных областях. Любой практический опыт работы очень полезен и может помочь найти подходящее место работы. Также никогда не поздно переучиться. Упорство и трудолюбие приведут вас к цели.

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17.45 на канале ETV+.

Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Фондом интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”. Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee