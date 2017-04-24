Эксперт службы боевой готовности Спасательного департамента Ксения Вихрина: стараюсь сделать нашу жизнь безопаснее

Для эксперта службы боевой готовности Спасательного департамента Ксении Вихриной ее работа — это возможность сделать мир безопаснее и лучше.

Еще во время учебы в Спасательном колледже Академии внутренней безопасности Ксения Вихрина работала спасателем в водном центре, на пляже в Нарва-Йыесуу и даже в Нарвской пожарной команде. ”Было очень полезно пройти все ступени развития и посмотреть на работу с разных сторон. Нельзя тушить пожары, ни разу не почувствовав запах дыма”, — рассказывает Ксения.

На выбор профессии повлиял характер и темперамент Ксении: занятия спортом, желание не сидеть на одном месте, постоянное движение и активный образ жизни. Сейчас эксперт службы боевой готовности учится в магистратуре Таллиннского университета.

”В академии учеба была на эстонском языке, а это занимало в два раза больше сил и времени, потому что до этого я училась в обычной нарвской школе. В то время, когда другие ребята отдыхали, я занималась, а если не все получалось с первого раза, нужно было как-то не потерять внутреннюю мотивацию”, — говорит Ксения. ”Написание и защита дипломной работы помогли мне приобрести полезный опыт. И, конечно, не обошлось без поддержки моих однокурсников и коллег по работе”, — делится Ксения своим студенческим опытом.

Верное решение

”На последнем курсе Академии мне предложили работу в Восточном спасательном центре, в бюро планирования отдела спасательных работ. Несмотря на то, что место работы находилось в Кохта-Ярве, а жила я в то время в Таллинне, я приняла предложение, о чем и не пожалела”, — говорит Ксения.

”Сейчас я могу работать как в Таллинне, так и Нарве. Департамент постоянно развивается, появляются новые технологии, новые направления и возможности. Сейчас моя работа нравится мне все больше и больше — она бросает мне новые вызовы, становясь с каждым днем все интереснее. И рано утром я иду на работу с улыбкой!”.

Ксения признается, что в разные времена она испытывала сомнения и страхи. ”Поступление в академию, собеседование при поступлении на работу, задания — каждый раз идет внутренняя борьба с самим собой. Важно помнить, что тебе все под силу и ты со всем справишься!” — рассказывает эксперт службы боевой готовности.

”В результате у меня интересная, многогранная, отличная командная работа. Я не знаю, что такое скука на работе, и рядом со мной замечательные коллеги. Наверное, самое главное, что я не просто зарабатываю деньги, — я делаю все, что могу для более безопасной и лучшей жизни”, — говорит Ксения.

Школьникам, студентам и всем молодым ребятам, кому интересны новые вызовы, Ксения советует планировать свою учебную практику в государственных организациях и участвовать в различных проектах. ”Нужно общаться с людьми из разных сфер, быть открытым к новым возможностям. Цените своё время и ничего не откладывайте на потом”.

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17.45 на канале ETV+.

Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Целевым учреждением интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.

Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee