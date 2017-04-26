Дмитрий Егоров — из русской школы в вице-канцлеры Министерства финансов

Первый герой телепередачи ”День тени” на канале ETV+ Дмитрий Егоров, вице-канцлер в Министерстве финансов, делится своей историей поступления на госслужбу. Дмитрий призывает молодежь верить в себя — государственный сектор предлагает интересные карьерные возможности для всех, вне зависимости от родного языка и происхождения.

Дмитрий, как получилось, что вы оказались на работе в Министерстве финансов? Можно ли сказать, что вы специально к этому шли, добивались, достигали?

Это получилось совершенно случайно — как-то раз я заметил одну вакансию, но опоздал со сроками и не выслал своё резюме. Вскоре оказалось, что на это место вновь ищут человека — так, вскоре я оказался на собеседовании, где и не заметил, как мы уже обсуждали дату моего выхода на работу.

До этого, сразу после университета, я работал в одной известной международной аудиторской и консультационной компании. Это было хорошей основой и подготовкой для будущего. В студенческие же годы мой ”послужной список” пополняла очень разнообразная работа: я был и продавцом, и переводчиком, и лектором и финансовым аналитиком. Любой опыт в общем итоге оказывается полезен.

Наверное, больше всего многие русскоязычные школьники и студенты волнуются за свой эстонский язык. Как у вас обстояли дела с этим вопросом в начале карьеры в министерстве?

Могу сказать, что мой эстонский всегда был на достаточно высоком уровне благодаря активному общению с друзьями и знакомыми. Кроме того, в 40-й средней школе (нынешний Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей), где я учился, эстонский язык, впрочем как и другие предметы, преподавался очень хорошо. Так что проблем не возникало уже тогда. Немалую роль сыграло т.н. языковое погружение — у нас были родственники, не владеющие русским языком, и проводя время у них в гостях, мне ничего не оставалось, как говорить с ними только на эстонском. Сейчас большую часть дня на работе я использую эстонский язык, и порой выступление на русском языке требует от меня даже большей подготовки.

Ощущаете ли вы важность и необходимость образования в вашей работе? Всегда ли хватает полученного образования?

Высшее образование в госсекторе точно необходимо. Мир постоянно развивается, развивается и госсектор. Учиться нужно всегда — это точно. Но я не согласен с тем, что учиться нужно слишком много. Излишняя учеба — это пустое расходование вашего времени и ваших ресурсов. Настоящие знания приходят с опытом — ни один университет не дает такой подготовки, чтобы его выпускник, получив диплом, сразу же стал готовым специалистом и знал бы все нюансы в своей области.

Какие личные страхи и сомнения поджидали вас в начале карьеры в госсекторе?

Справлюсь ли я в новых обстоятельствах и в новой обстановке — вот какой был основной вопрос для меня. При этом мои опасения были связаны не столько с тем, что я оказался в госсекторе, сколько с тем, что впервые я оказался на руководящей позиции, к тому же в области налогов , где я не был экспертом. Было сложно понять, как устроены дела в госсекторе — все же, это отличается от того, что я видел в частном секторе. В те годы и ситуация в госсекторе была менее стабильная — из-за этого мало мальски подходящие кадры не всегда выбирали именно государственную работу как из-за зарплаты, так и из-за репутации. Сейчас намного лучше: много интересной работы, рабочих мест, насчет зарплаты и репутации беспокоиться не надо, да и в целом эстонский государственный сектор один из лучших если не в мире, то в Европе точно.

Существуют всевозможные предубеждения о негативном отношении к неэстонцам (например, утверждения, что с русской фамилией на госслужбу попасть сложно, невозможно и т.д.). Что вы можете сказать на подобные мнения в обществе, опираясь на свой опыт?

Необходимое условие для работы в госсекторе — хорошее владение государственным языком. И это требование распространяется на всех — как на неэстонцев, так и на эстонцев. Сложно представить человека со слабым знанием эстонского, который приступает к составлению какого-либо документа, правда? Поэтому здесь не существует какого-либо неравного отношения в зависимости от происхождения. Я работаю в государственном секторе уже второй десяток лет, и никогда не встречался с чьим-либо предубеждением касаемо того, на каком языке человек общается дома или какая у него фамилия. Ни разу!

Дмитрий, какие личностные качества ”подарила” вам работа на государственном посту?

Прежде всего — трудолюбие. На тех постах, которые я занимал, работы было всегда много. А также инициативность — брать дело в свои руки и выполнять работу, не ожидая указаний. Видишь проблему — реши её. Ну, и в третьих — умение видеть картину в целом. Многое в работе государства зависит только от слаженного сотрудничества мгогих учреждений и министерств — в этом я убеждаюсь каждый день.

Кажется, госсектор предоставляет немало возможностей для самореализации. Есть ли вам к чему стремиться по карьерной лестнице?

Да, в государственном секторе много места для развития, это правда. Сейчас я не могу точно сказать, куда меня приведет мой карьерный путь через, например, пять лет. Не исключаю, что в какой-то момент я вернусь в частный сектор.

Как вы думаете, почему в государственном секторе мало сотрудников, родным языком которых не является эстонский?

Первой причиной может служить языковой барьер, хотя у современной молодежи с этим проблем намного меньше — они знают язык и довольно неплохо. Второе — смелость. Найдем ли мы ее в себе, чтобы послать заявление, чтобы попробовать? Я желаю и советую вам: будьте смелее и пробуйте! Кто не рискует, тот не выигрывает!

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17.45 на канале ETV+.

Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Целевым учреждением интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.

Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee