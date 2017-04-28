Дарья Матт развивает научную политику Эстонии

Сегодня Дарья работает главным экспертом в отделе научной политики Министерства образования и науки, и еще в студенческие годы она активно проявляла себя в учебе и работе.

”Я закончила Эстонский университет естественных наук по специальности "Производство и маркетинг сельскохозяйственных продукции". Там же я приобретала первый опыт работы — шесть лет занималась темой качества экологически чистых продуктов в Научном центре экологического земледелия. Помимо этого, я работала над менеджментом международных проектов по экологическому земледелию и совмещала работу с учёбой в докторантуре”, — рассказывает Дарья.

С трех лет Дарья ходила в эстонский детский сад, потом училась и работала на эстонском языке, благодаря чему с эстонским языком сложностей она никогда не испытывала.

Свою должность главного эксперта по организации мероприятий в научной сфере в Министерстве Дарья получила, пройдя конкурс на это место. По её словам, волнений и каких-либо опасений и страхов в связи с поступлением на работу в Министерство не было. ”Была заинтересованность и желание попробовать свои силы в этой работе. Хотелось научиться чему-то новому и использовать свои знания и умения на министерском уровне”, — говорит Дарья.

”В этой работе я увидела возможность получить хорошую практику и участвовать в развитии научной политики Эстонии. С июля этого года Эстония будет председателем Совета Европейского союза, и Министерство образования и науки руководит работой в научной и образовательной сфере. В связи с этим в Эстонии состоятся заседания, конференции и встречи на высоком уровне, — моя задача как раз и заключается в их организации и проведении”, — рассказала Дарья о предстоящей плотной работе.

По словам Дарьи, с самого начала работы в Министерстве её приятно удивил профессионализм коллег, организованность процесса работы и демократичность отношений.

Для школьников и студентов Дарья подчеркивает важность образования, знания языков, расширения кругозора. ”Необходимо найти свою область деятельности и сделать ее своей работой, и тогда она будет приносить радость и пользу”, — поделилась Дарья своим рецептом успеха.

Статья создана в рамках серии, знакомящей с историями карьеры десяти русскоязычных сотрудников государственного сектора. Десять историй успеха также будут показаны в серии передач ”День тени”, выходящей в эфир по пятницам в 17.45 на канале ETV+.



Статьи и серия передач выходят в рамках инфокампании, посвященной многообразию, инициированной Министерством культуры и Целевым учреждением интеграции.

Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.



Дополнительно о кампании: www.karjeravestonii.ee