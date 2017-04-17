Что в госсекторе важнее — компетентность или национальность?

Жители Эстонии других национальностей составляют около трети всего населения страны, однако их занятость в учреждениях госсектора составляет в лучшем случае 4%.

Учитывая численность население Эстонии, это непропорционально малая часть. Один вопрос владения эстонским языком эту дистанцию не объясняет, особенно если говорить о молодом поколении. Немалую роль здесь играют предрассудки, а также отсутствие у молодежи смелости выдвигать свою кандидатуру и отсутствие веры в успех — это подтверждают анализы рынка труда.

По этой причине Фонд интеграции запустил кампанию, которая продлится до конца мая, с целью побудить молодых людей, родным языком которых не является эстонский, выдвигать свою кандидатуру на вакантные места в государственной сектор. Эстонский госсектор нуждается в светлых головах и было бы печально, если талантливые молодые люди оставались в стороне из-за предубеждений, что их в госсекторе не ждут.

Цель этой кампании — убедить иноязычную молодежь в наличии возможности связать свое профессиональное будущее с госсектором Эстонии. Также кампания призывает служащих госсектора обратить больше внимания на то, что можно изменить в процессе вербовки кадров, чтобы способные молодые люди других национальностей активнее выдвигали свои кандидатуры.

Как в своей организации начать ценить многообразие и сделать так, чтобы подобные принципы увидел и потенциальный работник? Как уменьшить влияние субъективного оценивания языковых навыков на конкурентоспособность кандидата, родным языком которого не является эстонский? В рамках этой кампании мы ищем ответы на эти и многие другие вопросы.

Мы хотим, чтобы в результате кампании в эстонских государственных учреждениях стали больше ценить многообразие и связанные с ним ценности.

Дополнительная информация о кампании — в рубрике на Delfi и на www.karjeravestonii.ee