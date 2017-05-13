Что делать с многообразием?

Необходимость многообразия – это искусственно созданная политкорректность, или на самом деле с его помощью можно повысить результаты работы, если им заниматься?

Все начинается с того, что все мы разные, и большинство эстонских работодателей в большей или меньшей мере сталкивается с многообразием независимо от размера и происхождения капитала. Это просто — считаться с различиями, выделять во всем лучшее, что поможет создать приятную рабочую среду и поддержать множество мнений. К сожалению, стереотипное мышление ограничивают рамки, когда для той или иной работы предпочитают брать людей определенного пола, возраста или культуры. Если задуматься, то для этого не должно быть ни одной истинной причины.

С одной стороны, уже несколько лет у нас в Swedbank напряженный рынок рабочей силы и необходимость поиска подходящих сотрудников создают потребность заниматься многообразием. С другой — мы хотим создавать рабочую среду с атмосферой поддержки, где люди чувствовали бы себя ценными и вовлеченными сотрудниками. Также это особенность нашего времени, поскольку, согласно результатам различных исследований, в 21 веке люди хотят чувствовать себя счастливыми.

Одним из основных факторов влияния на общие и гендерные различия в зарплатах в Эстонии является сильная сегрегация секторов, то есть до сих пор о многих работах мы думаем как о ”мужских или женских”, что в сегодняшней трудовой среде никак не оправдано. Так, по части руководителей среднего звена женского пола в Эстонии больших проблем не наблюдается, однако среди топ-руководителей женщины в меньшинстве. Одной из причин этого является отсутствие специальной или экономической подготовки у женщин. Это есть результат образа мышления и направления многих лет — в своей системе образования мы чаще направляли мальчиков в реальные предметы, а девочек — в гуманитарные. Также и в Swedbank 60% руководства составляют мужчины, и 40% — женщины.

В своей компании мы видим, что на самом деле при выборе руководителей и специалистов мы принимаем решения на основании не половой или национальной принадлежности, а на основании компетенции и подготовке кадров. Для повышения многообразия в эстонских организациях мы всем обществом должны делать акцент на том, чтобы при выборе специальности молодежь не опиралась на стереотипные ожидания общества в плане пола, национальности или родного языка. Работник, который хорошо себя чувствует на своем рабочем месте, достигнет лучших результатов и будет более удовлетворенным, в том числе и вне стен своей работы.

В Swedbank мы стараемся изменить штампы, предполагающие, что на позициях теллера работают только женщины. Почему? Для того, чтобы к нам пришли все хорошие потенциальные кандидаты независимо от пола, возраста и национальности, чтобы мы могли сделать нашу команду более многообразной и повысить скорость вербовки. Подобных стереотипных должностей в Эстонии еще очень много. Тесная конкуренция на рынке труда заставляет также и других работодателей пересматривать распределение ролей.

Говорить на тему многообразия можно долго, но помимо разговоров этим необходимо еще и заниматься. Делясь своим опытом и практикой, мы хотим помочь другим эстонским организациям. Экономика держится на сильных предприятиях, а они в свою очередь — на многообразных кадрах.

Статья создана в рамках кампании ”Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе”, Кампания создана Министерством культуры и Фондом интеграции. Кампанию поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”. Дополнительная информация о кампании на сайте: www.karjeravestonii.ee